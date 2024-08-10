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體育
2024年8月10日星期六
小車神壓軸出擊 李思穎力爭前十 閉幕日出戰場地賽 教練冀公路賽後釋壓盡情表現
無緣獎牌列第七 盧蔚豐苦戰連場不言棄
3：0擊敗「黑馬」瑞典 國乒男團五連霸
台上橫掃對手 台下15年苦功 常園打出女子拳擊中國首金
患新冠200米失準摘銅 拉尼斯棄戰接力
跨欄王后麥卡芙蓮400米衛冕 史上首人
梗頸四無緣獎牌 女跑手求婚收穫愛
獎牌榜
今日焦點賽事
驚險反勝塞爾維亞 夢幻決賽鬥法 居里回勇轟36分 杜蘭特讚「神一般表現」
女John Wick記招暈倒 送院情况穩定
巴西女足決戰美國 瑪達森巴終戰誓圓金牌夢
霹靂舞王明晨誕生 半井重幸奪牌大熱
志田千陽電台投稿向偶像「示愛」 王齊麟為女友護航
愛駒為德國馬術隊添金 梅拿慶祝直播展世盃金牌
奧運快遞：澳西女將爭水球金牌
港殘奧隊授旗 23將征巴黎戰8項 獎金大增近九成 陳浩源最後探戈冀獎牌「轉色」
曼市雙雄今溫布萊爭社區盾 哥帥放話或添兵 坦夏格嘆傷兵多
曼聯U16絕殺超青聯 名宿奧沙訪旺角場受曼迷愛戴
41歲比比退役 結束22年職業生涯
Out Out轉轉
體壇快訊：大埔泰國集訓3勝1負
獎牌榜
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【明報專訊】（請看附圖）
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小車神壓軸出擊 李思穎力爭前十 閉幕日出戰場地賽 教練冀公路賽後釋壓盡情表現
無緣獎牌列第七 盧蔚豐苦戰連場不言棄
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