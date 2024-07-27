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體育

跨欄王后麥卡芙蓮400米衛冕 史上首人

【明報專訊】美國隊「跨欄王后」悉妮麥卡芙蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）昨晨在女子400米欄決賽，生涯第六次打破世界紀錄，以50.37秒大熱衛冕金牌，成為史上在此項目衛冕第一人，賽後她更為自己戴上后冠（圖），形容為慶祝她日前25歲生日的最佳禮物。

13個月內4破世界紀錄

上屆已贏得東京奧運金牌的麥卡芙蓮屬今屆女子400米欄大熱門，決賽她在紫色跑道最後15米一枝獨秀下衝線，並在13個月內四度刷新世界紀錄，時間比她在今年6月奧運選拔賽才刷新的紀錄再快0.28秒，兼改寫奧運紀錄；其隊友歌莉爾跑出51.87秒個人最佳時間獲銀牌，荷蘭隊女飛人芬克波爾後勁不繼以52.15秒得銅牌。

麥卡芙蓮以17歲之齡首戰里約奧運，上屆東京奧運在觀眾席空無一人的田徑場贏得個人首面金牌，今次她繞場接受粉絲祝賀，並為自己戴上后冠道具，又透露下個目標是跑入50秒內，「我認為這是我第一次真正的奧運，感謝上天給我這個機會慶祝25歲生日」。另外，男子110米欄決賽由美國隊跑手格蘭荷路維與丹尼爾羅拔斯包攬金、銀牌。

同日締造紀錄的還有男子標槍項目，巴基斯坦隊選手拿迪姆（Arshad Nadeem）在第二槍投出92.97米成績，擊敗印度隊名將祖柏，兼打破塵封16年的奧運紀錄，為巴基斯坦今屆開齋兼取得史上首面田徑金牌，亦是該國歷來奧運第4金。

相關字詞﹕美國隊 巴基斯坦隊 拿迪姆 芬克波爾 標槍 世界紀錄 女子400米欄 跨欄 悉妮麥卡芙蓮

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