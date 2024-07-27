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體育

患新冠200米失準摘銅 拉尼斯棄戰接力

【明報專訊】巴黎奧運百米短跑男飛人、27歲美國隊跑手拉尼斯（Noah Lyles），昨晨在男子200米決賽僅以19.70秒得銅牌，賽後證實他原來賽前確診新冠病毒，帶病出賽致失準；當事人隨後確認退出今屆餘下的今晨男子4×100米接力決賽；至於博茨瓦納隊21歲跑手泰保高（Letsile Tebogo）以19.46秒成為歷來首個贏得此項目奧運金牌的非洲跑手，兼為這個非洲南部國家今屆開齋兼取史上首面金牌。

賽前揚言要在巴黎奧運奪4金、日前在男子100米封王的拉尼斯，在200米決賽前被發現戴着口罩，直至開賽時才脫下，結果後勁不繼只能跑出19.70秒，連續兩屆在200米摘銅，無緣成為繼牙買加飛人保特退役後，首個包攬奧運100米及200米金牌的男飛人。這名日本動漫狂迷賽後更不支倒地要隊醫攙扶，須坐輪椅離場。

美國田徑協會事後發聲明，宣布拉尼斯出賽前數天已感染新冠病毒，經過詳細醫療評估後決定繼續讓他出賽，並確保不會對賽事造成任何危險；世界衛生組織日前才公布，今屆奧運期間至少有40名運動員確診。拉尼斯之後在社交網發文確認退出今屆餘下賽事，「我相信這是我在巴黎奧運最後一戰，雖然這不是我理想中的奧運，但已帶給我很多打從心底的快樂。我們下次再見」。他賽後受訪時亦透露，贏得100米金牌後翌早已開始感到不適及出現病徵，經檢測呈陽性後即搬離選手村，改到附近酒店隔離，與團隊商議決定續賽，但承認患病確有影響表現，完賽後感到頭暈、胸痛及呼吸困難，經過休息後已有好轉。今屆奧運沒強制規定新冠患者不准落場比賽。

非洲博茨瓦納跑手泰保高奪金

至於男子200米飛人則由博茨瓦納隊21歲跑手泰保高（Letsile Tebogo）以19.46秒打破非洲紀錄，力壓兩名美國跑手比拿歷與拉尼斯奪金，是博茨瓦納歷來第3面奧運獎牌。在準決賽以最快成績晉級的泰保高，決賽最後100米已領放，最後更收步兼模仿保特拍心口的經典動作衝線，繼聖盧西亞的祖利安拉菲特成百米女飛人後，再有小國於今屆田徑短跑獎牌開齋；比拿歷以19.62秒得銀牌。

相關字詞﹕博茨瓦納 美國隊 新冠病毒 確診 百米飛人 泰保高 拉尼斯 男子200米 田徑 巴黎奧運

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