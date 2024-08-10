台上橫掃對手 台下15年苦功 常園打出女子拳擊中國首金

27歲的常園出生於武術世家，其後轉攻跆拳道，之後決定選擇拳擊，而這兩項目的根基訓練有助其今次的拳擊事業發展。她早在2016年的里約奧運已隨隊出征，但角色僅是國家隊隊友任燦燦的陪練，上屆東京奧運她終以拳手身分出戰女子51分斤級比賽，但在8強被保加利亞隊的柏洛娃淘汰。

由於巴黎奧運取消女子51公斤級項目，常園被迫增磅改攻54公斤級，面對全新備戰、戰術和對手均成為嚴峻考驗。據女子拳擊賽規每場3個回合，每回合為時3分鐘，常園為求進步，在實戰訓練中往往拉着隊友打足9回合，或亦因此今屆8強再碰柏洛娃時便處於優勢，終以4：1大勝，然後在4強以3：2險勝曾在去年杭州亞運打敗她的朝鮮隊選手方哲美，及至昨晨決戰土耳其隊的雅克芭絲更以5：0大捷，成為中國奧運史首個奪金的女子拳手，亦是繼男將鄒市明（2008及2012年48公斤級）與張小平（2008年81公斤級）後，國家隊拳擊奧運歷來奪金第三人。

常園回顧這艱辛而勞累的奧運奪金之路，自言沒因在拳擊台上捱打而哭過，但會因訓練而離鄉背井和想家流淚，並說：「從東京奧運的遺憾到巴黎奧運奪金。為了今（昨）天最後幾分鐘，我用了15年時間。」場上的拳風狠勁並非她的全部，因其實她是隊內「開心果」，喜歡唱歌、化妝及保養頭髮，因此只是「一個能打的普通女生」而已。

3米跳水陳藝文奪金 昌雅妮失誤摘銅

女子個人3米跳板方面，首名晉級決賽的國家隊25歲星將陳藝文順利以376.00分奪金，隊友昌雅妮因首跳失誤只能以318.75分摘銅，銀牌得主是取343.10分的澳洲隊選手麥迪遜傑妮。至此國家隊已在7項比賽囊括金牌，而最後一項決賽是今晚9時上演的男子10米跳台跳水。

徐詩曉孫夢雅划艇衛冕 石智勇舉重三連霸夢碎

此外，徐詩曉／孫夢雅在女子500米雙人划艇以刷新奧運紀錄的1分52.81秒奪金兼衛冕，銀、銅牌得主是烏克蘭和加拿大隊。至於過去兩屆奧運冠軍的舉重名將石智勇，因男子73公斤級第1項的抓舉在第二次舉起165公斤後，第二項的挺舉三度挑戰191公斤失敗，無有效成績下，未能達成三連霸。