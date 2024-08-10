無緣獎牌列第七 盧蔚豐苦戰連場不言棄

被打倒就告訴自己「企返起身」

盧蔚豐在巴黎奧運男子68公斤以下賽事被列為17號種子，需在資格賽先鬥難民隊代表艾戈坦尼（Yahya Al Ghotany），港將在3局2勝賽制下，以直落兩局14：0、16：4勝出。不過，盧蔚豐在16強面對「世一」兼上屆金牌得主的烏茲別克隊名將拉舒希托夫（Ulugbek Rashitov），雖然全場被動但防守表現不俗，首局僅被對方踢中一次頭部，以0：12告負。次局他接連守住對方強攻，在只失1次踢頭及3次踢身下，他更於完場前6秒踢身得分，最終僅以2：9再負，局數0：2飲恨。

由於拉舒希托夫順利殺入決賽（最終衛冕金牌而回），根據賽制盧蔚豐因此獲得復活賽資格，並於首圈鬥國家隊代表梁育帥，他力戰下首局僅負4：5，但次局急於追分致防守現洞漏，終被對手一記轉身踢頭失5分，以0：13再輸一局，以直落兩局告負，未能晉級銅牌戰。

盧蔚豐在16強賽完成後，等待近9小時再出戰復活賽，但他稱其間一直未有鬆懈，「自己未試過等這麼長時間，但都要隨時準備好，因為機會是留給有準備的人」。在復活賽力戰不敵梁育帥，盧蔚豐總結表現時說：「首局整體發揮到教練團的部署，次局有一點亂，被拉開時又有點心急去追，防守無做好。」

跆拳道自2000年悉尼奧運起列入奧運項目，盧蔚豐成港隊征奧第一人，他賽前多次提到肩負「為香港十多萬跆拳道愛好者而戰」的使命，即使逆境也不輕易言棄，「被打倒就馬上告訴自己『企返起身，唔好咁快認輸』。我以前都試過大比數落後，只要比賽未完，去盡都有反勝機會」。

明與列強差距 會努力收窄

盧蔚豐稱在比賽期間已全力以赴，今次與銅牌擦肩而過，也可明白自己與世界列強的差距，「我會努力收窄距離，甚至超越他們，我會做到的」。總結這段夢幻的奧運旅程，他仍覺發夢般不真實，但他已放眼明年粵港澳全運會及2026年名古屋亞運，「我的目標是衝擊獎牌，每個運動員都想贏，希望搏盡無悔」。

教練讚為港跆打出漂亮一仗

港隊教練黃家榮對盧蔚豐讚不絕口，形容愛徒為香港跆拳道「踏出重要一步、打出漂亮一仗，雖敗猶榮」。他表示跆拳道現時為香港體育學院乙級精英項目，若能爭取到甲級精英資助，會爭取出戰更多比賽，以世界排名獲得奧運等大賽參賽資格；如維持乙級精英項目，仍會嘗試以亞洲區資格賽爭奪資格。黃教練亦提到如今次奧運成績未能助跆拳道在體院項目升級，香港將於今年11月30日至12月4日在紅館主辦世界跆拳道品勢錦標賽，冀屆時港隊藉主場之利爭佳績，爭取甲級精英資助。