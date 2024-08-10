小車神壓軸出擊 李思穎力爭前十 閉幕日出戰場地賽 教練冀公路賽後釋壓盡情表現

偕盧蔚豐任閉幕港隊持旗手

李思穎成為自2004年雅典奧運的「車神」黃金寶後，首名在奧運兼戰公路和場地單車賽的港將；她在本月4日的女子公路單車賽中，以4小時10分47秒踩畢全長158公里、共1900米攀升的賽道，在92名參賽車手中位列64位，亦是歷來首位成功踩完奧運公路賽全程的港隊女將。

港隊中長距離組在6月底戰畢香港錦標賽後，先赴意大利出戰場地單車6日賽，隨後到法國布列塔尼閉關練習，待李思穎戰畢奧運公路賽後，翌日再到法國北部城巿魯比作最後準備。李思穎稱順利完成公路賽後，讓她增添不少信心，也期望完成賽前定下在場地全能賽取得頭10名的目標，「戰畢公路賽後，讓我相信近况沒自己想像中差，但要完成第二個目標也有很大難度。不過，上仗發揮不錯，希望今仗（場地賽）踩得更好，試了再算」。

港隊總教練達海飛對李思穎充滿信心，稱從未懷疑愛徒的能力，「我從沒懷疑過她能否完成公路賽，本期望她能跟緊主車群，但她確實太大壓力了，在路上錯過兩個補給點，這讓她完賽的難度大增」。經此一役，達海飛期望對方心態更強韌，「她需要獨自一人在車上，處理好所有的情緒，那刻沒有人能幫忙」。

達海飛稱李思穎正處於最佳狀態，他以電單車作牽引的練習中，愛徒曾做出媲美男子組亞洲冠軍的圈速。李思穎笑言相關練習有助模擬比賽實况，「他用電單車帶4圈，另外兩圈自己踩，就像配速賽的速度」。不過，全能賽並非單講速度，達海飛稱要配合戰術及走位，李思穎補充道：「在中長距離賽事，走位較重要，比賽賽道好高好闊，被擋後很難楔前，希望到時自己醒目一點。」她又稱為改變開賽初段「發夢」的老毛病，練習時會數圈幫助入局。

教練：心態仍是勝負關鍵

今屆場地單車賽誕生多項世界紀錄，時任法國隊主帥達海飛亦有擔任設計顧問，他說這「快場」有助創造佳績，但心態仍是勝負關鍵，「以香港金牌得主（張家朗和江旻憓）為例，當他們打成14：14平手時，已不是體能及技術的問題，希望Ceci更有信心迎接比賽」。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊