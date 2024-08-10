明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯U16絕殺超青聯 名宿奧沙訪旺角場受曼迷愛戴

【明報專訊】連續兩年訪港出席「賽馬會青少年足球精英匯」的曼聯U16青年軍，昨晚在旺角大球場出戰首場友賽，在補時4分鐘的入球以1：0絕殺由U18球員組成的香港超級青年聯賽選手隊。「紅魔」名宿奧沙昨晚亦現身旺角場，擔任頒獎嘉賓與球迷見面。

賽會賽前在場外展示曼聯今年5月贏得的英格蘭足總盃獎盃，並安排出身曼聯青訓的43歲名宿奧沙任嘉賓，這名愛爾蘭前國腳後衛繞場一周，其間與球迷自拍互動深受在場曼迷愛戴。

曼聯U16甫開賽佔主動，中場愛德華多次在中路製造威脅，惟受制超青隊嚴密佈防埋門欠奉。正選有7名港超兵的超青隊，有東方翼鋒吳宇曦屢次盤球突破，更在32分鐘禁區頂起腳，惜角度太正被對方門將沙卡利沒收。

「小紅魔」下半場換入甚受曼迷注目、身穿17號的前鋒卡爾加強攻力。至補時4分鐘，曼聯U16前鋒祖斯夫在禁區內左腳快腳燙射得手，終以1：0絕殺超青隊。

吳宇曦繼去年代表港足U18連續兩年對曼聯青年軍，他對最終僅負感不值，深信這次交手能成推動進步動力，「球隊表現絕對不差，甚至比對手好。始終對手是英超青年軍，基本功很好很難搶到波」。曼聯U16明傍晚6時再於旺角場接戰港足U16，屆時由另一紅魔名宿貝碧托夫任嘉賓。

上 / 下一篇新聞