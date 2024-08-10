曼聯U16絕殺超青聯 名宿奧沙訪旺角場受曼迷愛戴

賽會賽前在場外展示曼聯今年5月贏得的英格蘭足總盃獎盃，並安排出身曼聯青訓的43歲名宿奧沙任嘉賓，這名愛爾蘭前國腳後衛繞場一周，其間與球迷自拍互動深受在場曼迷愛戴。

曼聯U16甫開賽佔主動，中場愛德華多次在中路製造威脅，惟受制超青隊嚴密佈防埋門欠奉。正選有7名港超兵的超青隊，有東方翼鋒吳宇曦屢次盤球突破，更在32分鐘禁區頂起腳，惜角度太正被對方門將沙卡利沒收。

「小紅魔」下半場換入甚受曼迷注目、身穿17號的前鋒卡爾加強攻力。至補時4分鐘，曼聯U16前鋒祖斯夫在禁區內左腳快腳燙射得手，終以1：0絕殺超青隊。

吳宇曦繼去年代表港足U18連續兩年對曼聯青年軍，他對最終僅負感不值，深信這次交手能成推動進步動力，「球隊表現絕對不差，甚至比對手好。始終對手是英超青年軍，基本功很好很難搶到波」。曼聯U16明傍晚6時再於旺角場接戰港足U16，屆時由另一紅魔名宿貝碧托夫任嘉賓。