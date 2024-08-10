曼市雙雄今溫布萊爭社區盾 哥帥放話或添兵 坦夏格嘆傷兵多

上季英超冠軍曼城與英格蘭足總盃盟主曼聯，香港時間今晚10時在溫布萊球場爭奪社區盾。兩軍季前熱身賽表現不濟，「紅魔」領隊坦夏格更坦言正面對傷兵問題；「藍月」主帥哥迪奧拿則暗示或添新兵，意味前鋒祖利安艾華利斯勢將改投馬德里體育會。

曼聯新鋒舒克斯或演處子戰

曼城和曼聯的季前成績均一般，在法定時間內分別只得2勝3負及1勝1和2負。坦夏格昨承認受「十字軍」影響，包括在熱身賽中掛彩的前鋒海倫與年輕新兵中堅利尼約路，將分別錯過季初比賽和需養傷3個月。

坦夏格續透露後衛哈利馬古尼、域陀連迪路夫、雲比沙卡及勞基梳爾俱因傷或狀態上陣成疑，至於今夏助阿根廷衛冕美洲國家盃的守將利辛度馬天尼斯及翼鋒阿歷真度加拿祖亦歸隊不久，需視乎狀態才可決定是否上陣。縱使如此，上季英足盃決賽領軍力克曼城的坦夏格仍說：「社區盾是個錦標，我們定遣強陣作賽。」據報新兵前鋒約舒亞舒克斯此役將有望「地標」。

社區盾對哥迪奧拿卻是一個苦果，事關他在2018和19年領軍連贏兩屆後，過去3屆連敗，而他賽前似乎亦關注鋒將祖利安艾華利斯據報已同意轉會馬體會，哥帥說：「球員出入球隊是正常事。我不排除將有新兵加入，但我仍有85至90%信心相信下季人腳不變。」另外，曼城球星菲爾科頓、洛迪卡斯簡迪、史東斯和基爾獲加因出席歐國盃仍未回歸，令上場熱身賽挫車路士中「戴帽」的箭頭艾寧夏蘭特更顯重要性。今次是「曼市雙雄」歷來第3次在社區盾交鋒，曼城之前在1956和2012年的對賽均不敵曼聯。