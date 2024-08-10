港殘奧隊授旗 23將征巴黎戰8項 獎金大增近九成 陳浩源最後探戈冀獎牌「轉色」

港隊在上屆東京殘奧獲得2銀3銅佳績，包括硬地滾球在梁育榮帶領下取得1銀1銅、朱文佳與陳浩源在羽毛球分奪1銀1銅，以及王婷莛在乒乓女單贏得銅牌。港隊今屆將派出9男14女，參與硬地滾球、游泳、輪椅劍擊、羽毛球、乒乓、田徑、射箭及馬術共8個項目。

39歲梁育榮拒為征奧設限

全員昨午到政府總部出席授旗禮，包括將與梁育榮同為「六朝元老」的余翠怡，還有鄧韋樂、陳睿琳、將首度征奧的13歲「小飛魚」吳卓恩，以及18歲的張浚諾等泳將，其餘殘奧「新丁」還有梁育榮拍檔張沅、輪椅劍擊的湯雅婷與乒乓球手梁仲仁。其中吳卓恩表明今屆目標是在女子100米蛙泳游出個人最佳時間。

39歲的陳浩源上屆首征奧即贏得男子WH2級單打銅牌，早前表明將於巴黎殘奧後退役的他坦言，過去3年不斷出現傷患，今屆首要目標是不要在比賽受傷，並期望在將有超過10名家人到巴黎支持下，今屆續衝牌兼「轉顏色」，包括在這最後國際舞台戰勝頭號種子的日本隊好手梶原大暉，報卻上屆敗仇。他提及退役後將計劃成立一個以殘疾人士和特殊需要學童的訓練中心，助他們訓練演講技巧。同為39歲的殘奧3金得主梁育榮則表明，今屆不會是最後一屆，「沒有設定限期，取得入場券都想繼續下去」。

另「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」今屆給巴黎殘奧港將的獎金金額較上屆大幅增加87.5%，個人金牌增至150萬元，銀及銅牌得主分獲75萬及37.5萬元，第4名獲18.75萬元，第5至8名亦可獲93,750元；團體項目金牌獎金達300萬元。

李家超信殘奧港將展香港精神

主禮授旗儀式的行政長官李家超致辭時表示，相信一眾殘奧運動員將展現香港精神，全力拼搏、堅毅不屈地衝破難關。他又提及今屆巴黎奧運已接近尾聲，香港勇奪4面獎牌是歷史佳績，讚揚港將即使經歷傷患，苦練多年盡展所長，令港人引以為傲。