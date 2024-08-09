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體育

彭馬衛冕滑板公園賽 麥當勞叔叔贏掌聲

【明報專訊】今屆奧運滑板項目昨晨上演壓軸的男子滑板公園賽決賽，去屆東京奧運金牌得主、現年21歲的澳洲選手基瑾彭馬以93.11分成功衛冕，同時協助澳洲包攬巴黎奧運的男、女子公園賽金牌。此外，51歲滑板界傳奇安迪麥當勞雖在初賽止步，但圓夢出戰的他不但獲得全場觀眾掌聲致意，他亦笑言到這年紀目標早非爭取金牌，強調「享受征奧過程的每分每秒」。

初賽已取全場最高93.78分晉級的基瑾彭馬，昨在決賽先聲奪人，在首輪多番在空中做出高難度360度轉身及540度轉體動作，用盡45秒比賽時間後獲得93.11高分。首輪以90.11分屈居次席的美國隊好手湯舒哈，次輪再取個人新高92.23分穩守次席。及至最後一輪，以「開心果」形象示人的巴西隊星將阿基奧發力取得91.85分成為第3名，惟前兩輪表現穩定的湯舒哈，在末輪戰至最後3秒失手，未能完成所有花式動作下，篤定無法挑戰彭馬的首輪得分。最後彭馬雖在第2及3輪皆墮地，仍無礙他以首輪成績贏得金牌。

21歲彭馬：4年後再獲獎難10倍

彭馬賽後表示：「我當然還希望可參與4年後的洛杉磯奧運，然後再在2032年回到主場布里斯本作賽。可是屆時我已太老了，滑板是屬於年輕人的運動，且今次比賽水平比上屆可謂提升了10倍，如果你希望在4年後再登頒獎台，難度應只會比現在再提升10倍。」

正如彭馬所言，滑板賽事往往「長江後浪推前浪」，惟今屆也有另一焦點老將安迪麥當勞，純為圓夢而來。51歲的麥當勞是美國滑板界傳奇人物，90年代起稱霸，並且有份創立美國滑板協會，更曾在極限運動會（X-Games）23次奪金而回。由於美國隊今屆爭奪奧運資格競爭激烈，在美國土生土長的他藉父親是英國人，最終他決定改為代表英國隊參賽。儘管他在初賽僅得77.66分，在22名選手中排第18名無緣決賽，但仍贏得全場觀眾掌聲致意，他賽後亦笑言：「我志不在贏，反而一直享受征奧過程的每分每秒，因能來到這裏成為奧運會的一員，我已無憾了！」而他更表明會考慮爭取下屆洛杉磯奧運於美國「地頭」再戰，「但前提是我要保養好身體」。

相關字詞﹕阿基奧 湯舒哈 美國滑板協會 極限運動會（X-Games） 奧運 巴黎奧運 男子滑板公園賽 基瑾彭馬 安迪麥當勞 滑板

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