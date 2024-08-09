男子跳水3米板 夢之隊再掃冠亞軍

謝思埸及王宗源的對賽，等同重複兩名跳水隊隊友全紅嬋和陳芋汐在女子個人10米台的「神仙打架」，並最終都成為金、銀牌得主。惟22歲的王宗源在初賽及準決賽，均能力壓28歲的謝思埸以首名晉級，及至決賽第5跳，王宗源出現失誤只得70.2分而成為勝負關鍵，結果完成6跳後謝思埸得543.60分，以13.4分力壓只得530.20分的王宗源蟬聯冠軍，銅牌得主是墨西哥隊的奧利華拉。

女子個人3米板準決賽方面，在女子雙人3米板合力摘金的陳藝文及昌雅妮同告晉身決賽，其中25歲的前者以360.85分奪首名，但表現不穩的昌雅妮則只能以320.15分排第4。

田徑方面，女子100米跨欄跑出12.97秒未能直接出線準決賽的國家隊選手吳艷妮，昨轉戰復活賽第3組，但僅跑出12.98秒，位列小組第4，未能以前兩名躋身準決賽而出局。國家隊隊友林雨薇則在復活賽第2組跑出13.13秒排小組第6，同樣無緣晉級。27歲的吳艷妮賽後對未能發揮實力感遺憾，但仍自信「在亞洲的實力還是可以的，這次沒有展現出來，是我自己的問題，回去好好反省一下……我要全方位地把心思放下來，準備9月中旬的全國田徑錦標賽」。

跨欄出局吳艷妮：在亞洲實力還是可以

至於由謝震業領銜陳佳鵬、鄧智艦及嚴海濱的國家隊，昨在男子4×100米接力賽初賽第2組跑出38.24秒取首名出線，總成績則為第6快，前5名依次是美國、南非、英國、日本和意大利隊，而牙買加隊則以第11名出局；決賽將於香港時間明晨1時47分上演。另外，首次征奧的21歲新秀趙傑昨在女子鏈球決賽以74.27米的成績斬獲銅牌。