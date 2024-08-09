中國韻律泳破老二宿命摘冠 女子舉重奪兩金 侯志慧破奧績衛冕

勁敵俄羅斯缺賽 過去6屆5金

俄羅斯因侵略烏克蘭而無緣今屆奧運，她們的韻律泳隊過去6屆五度奪金（俄國選手上屆東京奧運以俄羅斯奧委會的名義參賽摘冠），故此過去3屆奧運屈居亞軍的國家隊，賽前已成爭標大熱門，並在之前兩天的集體技術自選及集體自由自選決賽，分別以313.5538分和398.8917分領前，及至昨晨的集體技巧自選決賽，國家隊以整套動作主題為《生命之光》出戰，當中7個技巧動作中包含3個獨創的難度，分別從武術詠春、艾菲爾鐵塔及用腿擺成甲骨文的「山」字，結果再以283.6934分獨佔鰲頭，以總成績996.1389分歷史性奪金，銀、銅牌得主分別是美國和西班牙隊。

詠春鐵塔甲骨文融入動作

與東奧相比，國家隊今屆8名選手中只保留隊長馮雨、肖雁寧和王芊懿，其餘大多是無國際大賽經驗的新人。早前與乒乓球隊名將馬龍同為今屆奧運開幕禮國家隊持旗手的馮雨說：「這枚金牌不僅屬於我們這個團隊，也屬於中國幾代花游（韻律泳）人，它承載了更多的意義。」主教練張曉歡亦指這成績來自歷代選手的前仆後繼，又敦促稍後舉行的雙人賽必須繼續拼搏。

相比於韻律泳，舉重隊名將侯志慧在女子49公斤級是毫不輕鬆。27歲的她苦戰一輪後，在挺舉和抓舉總成績仍落後21歲的羅馬尼亞隊新星甘比爾，故須在第3次、亦是最後一次的挺舉中舉起107公斤，結果她成功辦到，並令總成績達206公斤，以1公斤優勢反超前奪金兼衛冕，而上次在奧運女子舉重項目蟬聯冠軍的中國「女力士」是陳艶青，她在2004和2008年女子58公斤級取得兩連霸。

羅詩芳挺舉抓舉破奧績封后

另外，國家隊的羅詩芳在女子59公斤級的挺舉和抓舉，分別以打破奧運紀錄的134公斤和107公斤，以總成績241公斤奪金，亞、季軍是加拿大隊的查朗及中華台北隊的郭婞淳。