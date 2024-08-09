鬥牛軍硬撼東道主 男足「冠軍夢」明晨分曉

法國與西班牙今屆在分組賽順利出線後，8強先後勇挫阿根廷與日本隊，然後在4強皆反勝，分別加時3：1擊退埃及隊，以及2：1力克摩洛哥隊。法國上次在足球項目贏得奧運獎牌，已追溯到1984年洛杉磯奧運奪得的金牌；隨着上兩屆奧運男足金牌得主巴西隊今屆在外圍賽出局無緣爭取三連冠下，今屆確定將相隔32年後再次由歐洲球隊封王，而上一次正是1992年巴塞隆拿奧運主場摘金的西班牙。「鬥牛軍」繼2000年悉尼奧運與上屆東京奧運均在決賽飲恨後，如今力圖避免近3次晉身決賽都僅得銀牌的「厄運」。

兩新星發揮勢主宰勝負

兩隊今屆進攻主力均是適齡年輕球員，法國有今夏加盟德甲班霸拜仁慕尼黑的22歲鋒將米高奧利斯，上陣5場入2球及貢獻4次助攻暫成賽事「助攻王」，包括兩度造就已入4球的前隊友、27歲英超水晶宮前鋒桑馬迪達建功，他們帶領球隊今屆強勢5場入11球只失1球；西班牙也有兩名今夏勇奪歐洲國家盃冠軍的成員在陣，當中效力巴塞隆拿的21歲中場費明盧比斯成進攻核心，5場比賽入4球及交出兩次助攻狀態大勇，這兩名新星在決賽發揮如何勢將主宰勝負。

此外，法國《隊報》報道，法國陣中「老大哥」、超齡球員的33歲前鋒拿卡錫迪，在4強足踝受傷後近日未有參與操練，但傷勢並不嚴重，預計在決賽仍可正選披甲。法國隊上月中在歐國盃不敵西班牙4強止步後，如今奧運隊主教練兼名宿亨利協助法國「坐銀望金」，外界開始討論應否讓這名46歲阿仙奴傳奇取代迪甘斯接掌大國腳主教練一職，法國足總會長菲臘迪亞路受訪時則稱不能操之過急，「去年8月任命亨利成為法國奧運隊主教練時，外界隨即有聲音質疑他的能力，但我對他有信心，現在他正在證明自己的領軍能力」。

另外，西班牙女足今晚9時將與德國女足爭奪銅牌。