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體育

日男乒團4強出局 張本智和再歷「反勝為敗」 崩潰跪地致歉

【明報專訊】對日本男乒「第一人」張本智和而言，今屆巴黎奧運猶如一場噩夢。繼混雙不敵朝鮮組合、男單8強3：4反負金牌得主的國家隊名將樊振東後，日本隊昨晨在男團4強戰對「黑馬」瑞典隊，手握場數2：0領先優勢下，被對手連下三城反勝；「守尾門」的張本智和再一次經歷反勝為敗，成出局「罪人」後他相當自責，更形容自己「心力交瘁」。

今屆乒乓男團2號種子的日本隊昨在4強面對瑞典隊，首場雙打由戶上隼輔／篠塚大登以局數3：1打響頭炮，次仗張本智和再以3：1輕取手握六邊形球拍的今屆男單銀牌得主摩賈德。惟日本隊未能乘勝追擊，待瑞典隊重整旗鼓後，基斯頓卡爾遜及摩賈德分別在第3及4場男單以局數3：1力挫戶上隼輔及篠塚大登，場數追平2：2。張本智和在關鍵第5仗對安頓卡爾保頭兩局皆勝11：5，其後對手愈戰愈勇追回兩局11：7。戰至決勝局，張本智和一度領先6：3，可是卡爾保未有放棄連取5分反超前，最後該瑞典球手更乘張本智和「手緊」失誤，以11：9奠定勝局，躋身今晚9時上演的男團決賽。

今轉戰銅牌 稱心力交瘁

繼男單8強領先兩局大好形勢下失利後，再一次在男團4強經歷錐心之痛的張本智和，賽後立即崩潰長跪不起，需要由隊友與教練攙扶離場。他賽後接受傳媒訪問時，先向隊友及球迷再三致歉，其後透露自己此刻可謂萬念俱灰，「如果這場是單打賽事，要我一個人承受的話，我真的會想死」。被問到今午對法國隊的銅牌戰安排，張本智和無奈表示：「銅牌戰？坦白講，我實在心力交瘁，不想再比賽了。當然我們別無選擇，還是要上陣作賽。」

另一方面，分途力爭奧運男、女乒乓團體賽五連霸的國家隊，男團昨於4強面對法國隊繼續談笑用兵，首場雙打輕鬆以局數3：0取勝後，樊振東及王楚欽對列布倫兄弟的第2、3場單打均以3：1再捷，明晚決賽對手將是將日本隊攆出局的瑞典隊。至於女團在昨夜對韓國隊的4強賽事，國家隊的陳夢／王曼昱雖然在雙打一度被申裕斌／田志希追回一局，仍以3：1先拔頭籌。其後孫穎莎及王曼昱在女單賽場皆未受考驗，同樣直落3局擊敗李恩惠及田志希，殺入決賽。

相關字詞﹕申裕斌 王曼昱 陳夢 王楚欽 團體賽 張本智和 樊振東 巴黎奧運 奧運 乒乓球

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