奧運快遞：印尼攀登好手破PB奪金

澳洲男團追逐賽登頂

日前曾在初賽刷新世界紀錄的澳洲隊，昨在場地單車男子團體追逐賽決賽做出3分42.067秒率先衝線，超過兩秒的優勢擊敗英國隊奪金。女子團體追逐賽方面，上屆東京奧運摘銅的美國隊在決賽做出4分04.306秒，以0.621秒險勝新西蘭隊，獲隊史該項目首面奧運金牌。

美女籃闖4強59連勝

尋求奧運八連霸的美國隊，昨在女子籃球8強憑WNBA拉斯維加斯王牌球星艾雅威爾遜交出「雙雙」20分及11個籃板下，以88：74輕取尼日利亞隊，創下奧運59連勝，將於今晚4強迎戰澳洲隊。另一場8強，東道主法國隊則以84：71力克德國隊，將於明晨4強對比利時隊。

洛文達爾隔屆再封后

上屆東京奧運摘銀的荷蘭隊泳手洛文達爾，昨在女子10公里馬拉松游泳游出2小時3分34.02秒，約5秒之微擊敗澳洲選手約翰遜，繼2016年巴西里約奧運後再奪金。國家隊代表辛鑫則游出2小時27分2.9秒，在全部24名選手中敬陪末席。

挪威強勢晉沙排4強

衛冕的挪威組合莫爾／蘇林，昨晨在男子沙灘排球8強戰以局數2：0，擊敗由兩名老將加維拿（36歲）及靴利拉（42歲）組成的西班牙組合，以分組賽至淘汰賽仍不失一局下輕鬆躋身4強。至於上屆奪得銅牌的卡塔爾組合謝利夫尤諾斯／艾馬特迪恩，亦以同局數淘汰美國隊組合，晉級4強。