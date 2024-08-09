明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

奧運快遞：印尼攀登好手破PB奪金

【明報專訊】印尼隊好手李安納度昨先在運動攀登男子速度賽8強，淘汰奧運紀錄保持者的法國隊名將巴沙馬溫，再在4強戰勝伊朗選手阿里普，最後在決賽以4.75秒兼做出個人最佳（PB）下挫國家隊代表伍鵬，首奪金牌。世界紀錄保持者的美國隊星將森屈臣則在銅牌戰，將世績推快至4.74秒下擊敗阿里普摘銅。

澳洲男團追逐賽登頂

日前曾在初賽刷新世界紀錄的澳洲隊，昨在場地單車男子團體追逐賽決賽做出3分42.067秒率先衝線，超過兩秒的優勢擊敗英國隊奪金。女子團體追逐賽方面，上屆東京奧運摘銅的美國隊在決賽做出4分04.306秒，以0.621秒險勝新西蘭隊，獲隊史該項目首面奧運金牌。

美女籃闖4強59連勝

尋求奧運八連霸的美國隊，昨在女子籃球8強憑WNBA拉斯維加斯王牌球星艾雅威爾遜交出「雙雙」20分及11個籃板下，以88：74輕取尼日利亞隊，創下奧運59連勝，將於今晚4強迎戰澳洲隊。另一場8強，東道主法國隊則以84：71力克德國隊，將於明晨4強對比利時隊。

洛文達爾隔屆再封后

上屆東京奧運摘銀的荷蘭隊泳手洛文達爾，昨在女子10公里馬拉松游泳游出2小時3分34.02秒，約5秒之微擊敗澳洲選手約翰遜，繼2016年巴西里約奧運後再奪金。國家隊代表辛鑫則游出2小時27分2.9秒，在全部24名選手中敬陪末席。

挪威強勢晉沙排4強

衛冕的挪威組合莫爾／蘇林，昨晨在男子沙灘排球8強戰以局數2：0，擊敗由兩名老將加維拿（36歲）及靴利拉（42歲）組成的西班牙組合，以分組賽至淘汰賽仍不失一局下輕鬆躋身4強。至於上屆奪得銅牌的卡塔爾組合謝利夫尤諾斯／艾馬特迪恩，亦以同局數淘汰美國隊組合，晉級4強。

上 / 下一篇新聞