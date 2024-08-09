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體育

感謝何冰嬌致意 馬蓮：最美麗手勢

【明報專訊】西班牙羽毛球隊名將馬蓮日前在巴黎奧運女單4強因傷退賽，令中國隊的何冰嬌躋身決賽，何其後手持一枚西班牙奧委會徽章登上頒獎台，向馬蓮致意。馬蓮日前在社交網站X發長文感謝，卻被內地網民翻舊帳，指她8年前奧運準決賽中，質疑國家隊名宿李雪芮詐傷。

暗示退役 8年前往事被翻

31歲的馬蓮在女單4強因膝傷被迫退賽，令何冰嬌得以晉身決賽及最終奪銀，她及後為向馬蓮致意，特別手持一枚西班牙奧委會徽章登上頒獎禮台，之後又稱為對方受傷感心痛，並「祝福早日康復」。歐洲羽毛球聯合會其後亦在社交平台讚揚何冰嬌「展現奧林匹克精神」。

何冰嬌的舉措感動馬蓮，她在社交網站X感謝對方，「領獎台上的那一刻，是對我做出的其中一個最美麗的手勢，我將永遠感激不盡」，並疑暗示退役，「還有其他的夢想要實現……我會繼續追求我的夢想。現在，另一條路開始了」。

惟馬蓮近日被翻舊帳，被指8年前的里約奧運女單4強賽次局末段中，對手國家隊的李雪芮因左膝受傷下，連輸4分再失一局，終以局數0：2告負，並且無緣銅牌戰。馬蓮該仗賽後質疑李雪芮以詐傷來影響她的競技狀態，令不少球迷不滿。及後在得悉李雪芮證實十字韌帶撕裂後，馬蓮當時亦在社交媒體送上祝福「補飛」。

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