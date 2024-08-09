安洗瑩控訴韓羽協驚動尹錫悅 撰文為影響其他征奧韓將致歉 「奧運後交代立場」

22歲的安洗瑩日前在決賽擊敗國家隊的何冰嬌封后，成為史上第2位韓國隊奧運羽毛球女單金牌得主後，卻在賽後受訪時公開批評韓國羽球協會的傷病管理和訓練方法，包括錯判自己去年的膝部傷勢，又指國家隊雙打球手往往獲優先處理，受到不公平對待，並直言「這一刻之後，我很難再為國家隊效力」。

總統府發言人：有必要查明真相

事件在當地持續發酵，韓國《朝鮮日報》日前報道，安洗瑩的發言已驚動韓國總統尹錫悅，總統府辦公室發言人其後回應指：「今屆奧運完結後，文化體育觀光部將有必要查明真相，這件事不可以袖手旁觀，我們將在聽取安洗瑩和協會的立場後，制定對策公正處理。」

羽協將成立調查委員會

對於安洗瑩的指控，牽涉其中的韓國羽毛球協會主席金澤圭前日返韓時在機場稱「感到很傷心」，澄清協會與安洗瑩之間沒有任何衝突。面對各界質疑，協會其後反駁「參加比賽不是強制性的，而是運動員的選擇」，更只有安洗瑩在今年2月起被指定專門教練，並花費超過1100萬韓元（約6.2萬港元）費用來提供支援，也公開從第一時間就對安洗瑩的傷勢進行治療的證明、以及教練和選手之間的對話內容，同時附上教練的簽名，「說明為保護金牌熱門安洗瑩，已經盡了最大努力。」

對於安洗瑩個人專屬教練韓秀貞未能到巴黎，協會則稱並未收到正式通知，「會對此進行事實調查」。至於對國家隊訓練上偏重成績更好的雙打選手，協會則表示宣布成立真相調查委員會，希望與教練及球手溝通。

安洗瑩昨午在社交媒體以「全黑圖」發文，指現時心情相當沉重，「由於我的言論讓很多人感到震驚，尤其是那些經過無數努力終登上奧運舞台的運動員們，讓原本屬於他們的祝福和紀念時刻現在被海嘯般的輿論淹沒，我向各位運動員表達誠摯的歉意」。她又向到機場的記者以及等待她立場的人們表示歉意，稱「待奧運結束及所有運動員都獲得充分祝賀後，再會告訴大家自己的想法和立場」。