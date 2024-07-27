北區開操主席祈遠離是非 班費700萬簽12新兵

廉政公署今年5月展開「勁草」執法行動，其中拘捕一間港超球會的主教練及兩名球員，稱3人涉嫌在上季港超賽事打假波，據了解涉案球隊為均業北區，惟該隊至今未有職球員被起訴，會方6月底宣布上季主教練梁志榮離隊，由助教鮑家耀「坐正」掌帥。

龐綽熙來投冀擺脫包尾

上季以第8名完成港超的北區，會方稱今季班費約700萬元。在轉投傑志的翼鋒林樂勤、門將林駿杰等16名球員離隊後，補入12名新兵包括去年杭州亞運男足殿軍成員的港足門將龐焯熙和翼鋒簡嘉亨等。20歲的龐焯熙透露晉峰「自降」甲組後獲升班馬九龍城和北區招手，以出場機會為首要考慮下，最終選擇與北區副總監兼門將教練的恩師何國泉故劍重逢。談及新季目標，他坦言希望突破過去自身效力球會的成績，「過去3季我效力的球隊都是榜尾，希望今季會比以往好」。

上季6名外援只留下今季升任隊長的巴西籍中場肯迪，簽入4名首來港落班的「森巴」兵，包括前鋒舒拉普、翼鋒古杜拉、中場柏度哥斯達和後衛基拿美。中場何振廷今季卸下隊長臂章，他稱跟教練團商討後，盼以此減輕個人壓力。