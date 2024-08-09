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體育

林郁婷闖決賽寫台歷史 敗將X手勢諷性別爭議

【明報專訊】捲入性別爭議的中華台北隊拳手林郁婷，昨晨在巴黎奧運女子57公斤級4強，獲5名裁判一致裁定擊敗土耳其隊的卡拉曼，下周日凌晨3時30分決戰波蘭隊拳手爭金。卡拉曼落敗後做出「X」手勢，疑無聲抗議林郁婷在爭議聲下獲准續戰。另一被指性別存疑的阿爾及利亞隊拳手伊曼哈莉芙，將於明晨4時51分出戰女子66公斤級決賽，與國家隊的楊柳爭金。

以頭號種子出戰的林郁婷，去年曾在國際拳擊協會（IBA）主辦的世界賽被指性別測試不符標準，遭取消參賽資格。奧運拳擊項目在IBA於2022年被國際奧委會（IOC）撤銷認證後，今屆由IOC自行管理拳擊項目下，林郁婷和哈莉芙獲許可參賽。

賴清德對林遭霸凌感心疼

林郁婷昨在4強直落5：0擊敗卡拉曼，殺入決賽後已篤定是中華台北隊在奧運拳擊歷來最佳成績，將與波蘭隊的施莉米達爭金。卡拉曼落敗後即在擂台上以雙手展示X手勢，疑對林郁婷參賽表達不滿。林郁婷8強手下敗將的保加利亞隊拳手史坦妮娃賽後也曾展示X手勢，料影射IBA早前聲稱在林郁婷和哈莉芙的性別測試結果驗出大多出現於男性的XY染色體，而非一般女性擁有的XX染色體。

台灣領導人賴清德賽前在社交網發文，稱林郁婷奧運參賽資格是毫無疑問，但無端遭受非議與霸凌，對此感心疼，很佩服這名28歲拳手面對眾多壓力仍保持正面，「以運動家精神，向世界證明實力，為台灣爭取榮耀」。他責成體育署嚴正表達抗議及採取法律行動，讓林郁婷在比賽無後顧之憂，拿出最自信表現。

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