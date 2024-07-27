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體育

爭金前超重100克 印度女摔跤被DQ 過磅前剪髮求達標失敗 愧對病母旋即退役

【明報專訊】一隻香蕉的重量，足以讓印度隊衝擊巴黎奧運首金夢碎！原本勇闖女子自由式摔跤50公斤級決賽的印度選手波加特（Vinesh Phogat），在賽前過磅超重100克，即使狠心剪掉長髮減磅仍未能達標，最終被賽會取消資格，無緣成為首個在奧運奪金的印度女性。來自摔跤世家、家族故事曾被改編成電影《打死不離3父女》的波加特自感愧對患癌母親，決定退役思考人生。

波加特於女子自由式摔跤50公斤級賽事首圈便淘汰衛冕的日本名將須崎優衣，其後愈戰愈勇晉級決賽，原定在周三晚上決戰美國選手希迪白蘭特爭金，惟在賽前官方過磅超重100克，即大約一隻香蕉的重量。波加特的團隊出盡奇謀為她即時減磅，包括剪掉長髮及改短戰衣，惟仍未能達標，終被按照賽例取消資格，其決賽席位由在4強被她淘汰的古巴隊選手補上，結果由希迪白蘭特奪金。

無緣成印度首金牌女選手

波加特的正常體重徘徊在55至56公斤，據印度隊隊醫柏迪華拉解釋，不少摔跤選手選擇參加比自己體重較輕的組別，以在對手身上取得優勢，並在賽前透過大量運動及桑拿排汗減磅達標。波加特於周二4強勝出晉級後，原估計她可吸收多1.5公斤的水分與食物，最終卻與計算差之毫釐。值得一提的是，奧運的摔跤、拳擊、跆拳道、柔道及舉重項目，大會均會安排參賽選手每天早上進行賽前過磅，以決定其是否合乎參賽資格，以確保公平性。

本月底將29歲的波加特已是第3次征奧，惟先於里約奧運因傷退賽，再於東京奧運8強出局。印度從未有女性運動員獲得奧運金牌，今屆亦僅獲3面銅牌，只差一步締造歷史的波加特未能接受打擊，昨在社交網宣布結束摔跤生涯，「媽媽我輸了，我的夢想和勇氣全已粉碎，再也沒有力量。再見了摔跤2001-2024，感激你們，對不起」。

家族曾改編寶萊塢電影

波加特出身摔跤世家，其堂姐妹被父親嚴格訓練踏上冠軍路的故事，曾於2016年被改編成寶萊塢電影《打死不離3父女》。7歲起學習摔跤的波加特積極為女權發聲，去年曾示威控訴涉嫌性騷擾女運動員的印度摔跤總會主席辛格。

波加特的堅強源於32歲便守寡的母親，含辛茹苦養育她跟同是摔跤手的姐姐，她在4強賽後透露母親正接受抗癌治療，「我想將獎牌送給媽媽，一起勝出這場戰鬥，讓她為將我們帶來世上自豪」，無奈事與願違。不少印度名人也在波加特的社交網留言鼓勵，總理莫迪更讚揚她是印度人的驕傲，期望她收拾心情之後變得更強，續寫人生新章。

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