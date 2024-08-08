西甲雙雄美國友賽 皇馬煞車巴塞12碼負米蘭

麥巴比首操備戰歐超盃

美國之行首兩戰連敗在AC米蘭及宿敵巴塞隆拿腳下後，皇馬昨仗對車路士表現明顯改善，19分鐘先由盧卡斯華斯基斯門前剷入，8分鐘後再由巴謙戴亞斯單刀推過車路士新加盟的門將佐真臣再建一功。「藍戰士」40分鐘由中場安素費南迪斯長傳予馬度基扳回一城，之後雙方再無進帳至完場。皇馬主帥安察洛堤賽後稱滿意球隊發揮，並會備戰下周四歐洲超級盃對歐霸冠軍阿特蘭大，矚目新援基利安麥巴比亦已歸隊參加球隊首課操練。

另邊廂，巴塞隆拿甫開賽15分鐘已被AC米蘭翼鋒基斯甸普列錫一傳一射兩度攻陷大門。雖然射手羅拔利雲度夫斯基其後梅開二度助巴塞追平2：2，但在互射12碼階段有3人射失，最終在「極刑戰」以3：4敗陣。據轉會專家羅曼奴表示，巴塞已跟德甲球會RB萊比錫達成協議，將成功羅致西班牙隊歐洲國家盃冠軍成員、兼是巴塞青訓出身的中場丹尼爾奧莫，轉會費達6200萬歐元（約5.28億港元）。

另外，葡超球會賓菲加昨宣布36歲阿根廷翼鋒迪馬利亞續約一年，而作為中場祖奧尼維斯交易一部分，已在法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）淪為邊緣人的葡萄牙隊中場連拿度辛捷士，將會外借返回母會賓菲加一季。