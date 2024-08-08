奧沙以港隊奧運奪牌勉小將 鼓勵衝出世界 曼聯U16抵港連日操練

明晚先友賽超青聯選手隊

曼聯U16參與香港賽馬會主辦的「賽馬會青少年足球精英匯」連續兩年訪港，日前抵埗後昨參觀馬會屯門公眾騎術學校，昨早在將軍澳足球訓練中心與首場對手的超青聯選手隊球員聯合訓練，包括踢對抗分組賽。將代表超青隊港超標準流浪17歲前鋒李呈說：「曼聯U16球員在訓練速率和思考都『快人一步』。」

這班小紅魔之後還會參與划龍舟、舞龍、雙截棍等連串文化交流活動，然後下周日傍晚6時對港足U16，屆時有另一紅魔名宿貝碧托夫入場觀賽。

今年精英匯嘉賓名宿之一奧沙昨受訪時提及港隊在巴黎奧運取得佳績（兩金兩銅），以此勉勵香港年輕球員勤加練習，實現衝出香港的夢想，「香港運動員今屆奧運取得多面獎牌，證明只要有足夠努力就可成功，足球亦是同樣道理」。

曼聯上季英超只得第8，惟在英格蘭足總盃決賽以2：1挫曼城捧盃。奧沙盼今夏頻增兵的母會，包括簽入剛落實將披11號球衣的荷蘭隊前鋒約舒亞舒克斯等，助下季重返聯賽前4及重奪歐聯席位，「雖然英超有不少強隊，但我相信曼聯有力重返前4，成績比上季好」。