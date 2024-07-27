伍健稱基沙文沒隨隊與美斯事件不同 420元門票「物超所值」

伍健昨在港台《千禧年代》表示，上周五才透過視像會議得知，有出戰歐洲國家盃的法國隊球星基沙文與斯洛文尼亞隊門將奧比歷的身體狀况不宜作賽，馬體會並提供醫學證明及增派祖奧菲歷斯及阿歷山大索洛夫訪港，加上門票最貴420元可看到13名國腳獻技，形容「物有所值」，「若太聚焦一個球員唔來，足球盛事好難搞」。

球員「受傷就不能落場」

這場友賽獲大型體育活動事務委員會轄下的「M品牌」活動贊助，伍健稱獲贊助後已大幅降低票價，對於傑志早前宣傳海報印有基沙文的照片被指「貨不對辦」，他解釋：「球員在海報上面不等於他不能受傷，他受傷就不能落場。」伍健又稱，明白今年2月本港發生「比較負面」的球賽經歷，但稱今次未有集中宣傳一名球員，票價亦非像國際邁阿密來港時門票最貴超過4000元。

文化體育及旅遊局回應查詢時表示，局方會檢視協議條款內容及主辦單位提交評估報告項目，以監察及評估活動安排，才決定最終資助金額。