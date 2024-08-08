逾萬五人見證 馬體會6：1破傑志 黃洋告別戰19分鐘謝幕 寄語後輩少抱怨珍惜機會

馬體會主力基沙文及迪保羅雖未有隨隊東來，但該西甲勁旅昨仗盡遣主力上陣，包括今夏由維拉利爾加盟的挪威隊射手阿歷山大索洛夫，與葡萄牙鋒將祖奧菲歷斯攻堅，艾斯派古達、馬高斯洛蘭迪及隊長高基等國腳皆悉數正選；傑志由上海返港迎掛靴告別戰的黃洋以隊長身分領軍。

7分鐘失兩球 藍鳥防線待磨合

開賽僅5分鐘，伏兵門前的索洛夫接應傳中輕鬆射入為客軍領先，今季大換血的傑志正選派出5名新兵，包括守將鐘樂安與慈英，惟「藍鳥」防線默契仍有待加強，新門將泰利於7分鐘解圍時與回防的陳俊樂誤會「送禮」，被索洛夫截得皮球梅開二度。戰至19分鐘，披上傑志19號球衣13個球季、來港後僅效力一間球會的黃洋被換走，接受全場球迷掌聲致敬，除了入替的顏卓彬送上鮮花，馬體會亦特別向這名傑志忠臣送上印有其名字的19號球衣留念。

馬體會下半場換走索洛夫及菲歷斯等主力，但攻勢未有放緩，卡路士馬田及聖地亞高摩連奴於51及60分鐘再入兩球領先4：0。傑志於66分鐘由前鋒迪美路夫勁射破蛋，但卡路士軒美尼斯於70分鐘再為客軍擴大比數，加上湯馬士林馬86分鐘埋齋，馬體會終大勝6：1。

「大哥」首獲父母現場撐

正式結束職業球員生涯的黃洋，賽後在特別從上海來港的父母等家人相伴下，接受傑志官方送上紀念品致謝，並繞場一周告別香港球迷，一眾藍鳥球迷也對這球會忠臣依依不捨，直至球場熄燈也在場邊靜候簽名合照。面對球會悉心安排及球迷熱情支持，向來內斂的「大哥」依然保持一貫冷靜本色，笑言父母比他更激動：「其實我不是太習慣這樣大型的farewell，反而今次是爸媽第一次來港看我踢波，也是最後一次，他們見到如此多球迷也很興奮。」黃洋首次為傑志上陣正是2011年英超亞洲盃對車路士，傑志昨仗亦在比賽末段派出不少小將後備登場，他寄語後輩珍惜機會：「沒有上陣的時候少點埋怨，即使是平時練習也要盡力，就像我踢了那麼多年，沒有一次練習我會覺得是不重要，只要認真對待每個細節，教練一定會見到。」