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體育
2024年8月8日星期四
港跆征奧首人 盧蔚豐今戰大皇宮 「為港10萬愛好者出戰」 教練料與難民隊五五波
與入場券擦肩 赴法觀戰 跳遠俞雅欣：征奧「非白日夢」
初賽失利今爭復活 吳艷妮稱「0分」盼向高手學習
同直落3場橫掃 國乒男女團齊入4強
克發育辛酸 全紅嬋自言非天才 訓練按增高體重調整 教練：每天受「絕招」折磨
走出情緒陰霾 10米高台英選手賽後落淚
「為了更好的重逢」 陳雨菲暫別羽壇
世衛證逾40奧運選手染新冠
台珍奶徽章成搶手「戰利品」
獎牌榜
今日焦點賽事
大和後裔盡攬滑板公園賽三甲 14歲杜魯後來居上 成為澳洲最年輕金牌得主
哈莉芙坐銀望金 懶理性別爭議
巴西隔16年再闖女足決賽 瑪達周六勢復出攻美國
夢幻隊大破巴西 明晨4強撼塞爾維亞
百米女飛人艾菲特200米掛銀 美跑手湯馬絲奪金
奧運快遞：日將隔40年再贏古典摔跤
逾萬五人見證 馬體會6：1破傑志 黃洋告別戰19分鐘謝幕 寄語後輩少抱怨珍惜機會
伍健稱基沙文沒隨隊與美斯事件不同 420元門票「物超所值」
奧沙以港隊奧運奪牌勉小將 鼓勵衝出世界 曼聯U16抵港連日操練
西甲雙雄美國友賽 皇馬煞車巴塞12碼負米蘭
Out Out轉轉
足壇快遞：費倫巴治負里爾摩帥首敗
獎牌榜
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【明報專訊】（請看附圖）
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港跆征奧首人 盧蔚豐今戰大皇宮 「為港10萬愛好者出戰」 教練料與難民隊五五波
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