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體育

走出情緒陰霾 10米高台英選手賽後落淚

【明報專訊】巴黎奧運前晚上演的女子10米高台跳水充斥複雜淚水，除了衞冕的全紅蟬罕見落淚，取得第6名、父親是電視名人的英國選手施里克絲（圖）亦流下感恩淚水，自爆在上屆東京奧運後受情緒困擾「差點想死」，幸能打開心扉克服恐懼，重生意義猶勝奧運獎牌。

背負家人名氣 壓力爆煲「差點想死」

19歲的施里克絲早前於女子10米高台雙人跳水夥拍隊友杜露臣摘銅，前晚於單人項目以第6名完成後感觸飲泣，淚水卻非源自戰果，「我沒有對賽果失望，對手比我的表現更好，證明我還有進步空間。今早醒來時覺得很高興，想起3年前我差點不想活了，感恩現在還能呼吸，家人在身邊一直支持」。施里克絲的父親Fred是英國著名真人騷節目《First Dates》的主持人，她曾慨嘆運動生涯受到注目只因她是父親的女兒，當初踏上高台開始跳水也是被母親強迫。

背負家人名氣與熱切期望下，年紀小小的施里克絲壓力爆煲，在東京奧運以第7名完成女子單人10米高台決賽後，出現與美國體操女王比拉絲相似的「空中失感」心理障礙，「不論是訓練還是日常生活，我都非常掙扎，如果未能好好控制意志，站在10米高台存在一定風險」。施里克絲自言性格深怕麻煩別人，幸而最終打開心扉，在家人、朋友及教練支持下戰勝心魔，重新站上高台向難度挑戰，「奧運獎牌並非等於一切，世上有很多事情不是理所當然，我們應當好好珍惜當下」。

相關字詞﹕巴黎奧運 跳水 空中失感 情緒 施里克絲 英國隊 女子10米高台跳水

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