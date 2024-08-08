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體育

克發育辛酸 全紅嬋自言非天才 訓練按增高體重調整 教練：每天受「絕招」折磨

【明報專訊】巴黎奧運前日舉行的女子10米跳台決賽，被稱為是兩位國家隊跳水名將全紅嬋與陳芋汐「神仙打架」，最終蟬聯金牌的全紅嬋否認是「天才少女」，只是憑辛苦練習而成功的運動員。事實是她賽後第一時間喊餓、愛烏龜玩偶、安慰遠道而來的哥哥不要哭、近年飽受增高發育之苦……這年僅17歲的「小妮子」，又確與普通人無異。

奪冠即喊餓 全：賽前僅吃能量棒

全紅嬋前日將「水花消失術」發揮得淋漓盡致，最終成為繼伏明霞及其教練陳若琳後，成為第3名衛冕奧運女子10米跳台的中國跳水選手，再以17歲零131天之齡，超越伏明霞17歲零350天紀錄，榮膺中國最年輕奧運「三金」得主。惟這卓爾不凡的名將賽後承認，比賽當日早上8時吃完早餐後到比賽結束，只曾吃一根能量棒和喝幾口奶茶；又未受飢腸轆轆影響，即時糾正記者稱2021年舉行的東京奧運距今4年的說法。

兩年未返家 兄遠赴現場「爆哭」

她其後抬頭發現看台上喜極「爆哭」、與她一起捱窮長大的哥哥，當場傻眼直呼相認，之後又安慰對方「你別哭，別哭！」事實是她為了跳水已有兩年沒返家，「我們一家都沒出過國，出過省的也就得我和哥哥了，我覺得他今次出國也很不可思議」。

在東奧一鳴驚人後，全紅嬋過去3年逐漸面對因自身骨骼和肌肉發育的增高和體重問題，令相應的力量及耐力訓練都需調整，也使過去幾乎沒有為比賽哭過的她，變得常為此落淚。

昔日奧運5金得主的教練陳若琳透露，愛徒為了奧運，幾乎每天都受到難度甚高的動作「向後翻騰三周半抱膝」折磨，而在前日的決賽中，全紅嬋這個動作跳出92.40分的全場最高分。她說：「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練，這段期間很辛苦，這3年裏有自己的辛苦、淚水，拿到這枚金牌很不容易。」

愛好烏龜公仔 賽前掃47「盲盒」

再辛苦的日子也需外物調節心情。全紅嬋自小愛好公仔，尤其是動物玩偶，其中烏龜玩偶更是至愛，而這次來到巴黎後，甚至被發現曾在直播間待了兩至3個小時爆買47個「盲盒」扭蛋玩具，被主播說笑要求理性消費；至於其背包又被網友笑已成為「動物園」和「痛包」，裏面塞得滿滿眾多襟章，而其腳下的魚兒造型拖鞋亦成為亮點。她的滿載而歸亦勞煩陳若琳幫手揹負，簡而言之，這次奧運之旅可謂盡顯全紅嬋不平凡中的平凡一面。

明報記者

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