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體育

同直落3場橫掃 國乒男女團齊入4強

【明報專訊】中國男、女子乒團昨續在巴黎奧運團體賽強勢取勝。由馬龍、王楚欽及樊振東組成的國家隊男團組合，8強對亞洲另一勁旅韓國隊未受考驗，以場數3：0輕取對手；同晚舉行的女團8強焦點戰，中國隊同樣兵不血刃直落3場掃走中華台北隊。

較早進行的男團「中韓戰」，中國隊首場雙打在馬龍／王楚欽組合領軍下，率先直落3局擊敗韓國的趙大成／張禹珍。樊振東及王楚欽之後兩場單打未受太大考驗下，同樣再贏局數3：1鎖定勝局。男團今午將與法國隊爭入決賽。

至於昨晚上演的女團「中台戰」，雖然陳夢及孫穎莎早前在女單決賽交鋒後雙方球迷互相群起指摘，但有陳、孫二人及王曼昱壓陣的國家隊，實力遠勝賽事7號種子中華台北隊。陳夢／王曼昱在首場雙打先以局數3：0輕取中華台北的陳思羽／簡彤娟，其後孫穎莎及王曼昱在單打賽亦展現壓倒優勢，同以兩場3：0勝出團體賽。女團今晚4強對手將是韓國隊。另外，德國女乒「一姐」米杜琳因出戰女單時受傷，決定棄戰女團賽，不過德國隊仍在8強淘汰印度隊，4強將鬥日本隊。

不敵瑞典 德名將波爾退役

奧運賽場同時見證多名乒壇老將華麗落幕。繼中華台北代表莊智淵，連同今屆已屬「七朝元老」的德國乒壇名將波爾，昨在男團8強場數0：3不敵瑞典隊出局後，亦正式宣布告別國際賽。現年43歲的波爾過去6屆奧運共助德國男團取2銀2銅佳績，惟在單打未曾贏得任何獎牌。他賽後說現時退出國際賽屬正確決定：「當你感到自己身體機能變慢，且愈來愈難在比賽保持高水平，就知道應該是時候（退出國際賽）了。」

相關字詞﹕團體賽 德國隊 波爾 乒乓 中國隊 馬龍 巴黎奧運

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