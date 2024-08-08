初賽失利今爭復活 吳艷妮稱「0分」盼向高手學習

這名27歲國家隊「跨欄女神」近年因樣貌及言行人氣高企，更在今年6月底出戰國內的全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽中，於女子100米欄決賽跑出12.74秒，當時創下今季亞洲最佳成績。

吳艷妮昨在巴黎奧運女子100米跨欄初賽第1組登場，面對同組對手有世界紀錄保持者尼日利亞隊選手阿穆辛等，最終以12.97秒排小組第6名完賽，未能以每組前3名及其餘最快3名選手成績直接晉身準決賽，需轉戰復活賽。

吳艷妮賽後對表現失望，「跑得太慢了，給自己打0分，她們實在跑得太快，我想跟都跟不上」，但認為能參加奧運已非常開心，「接下來目標是突破自我，向國際高水平選手學習」。國家隊隊友林雨薇在初賽第5組跑出13.24秒排小組第7，同樣需轉戰復活賽。

舉重李發彬破奧績衛冕

另外，國家隊在今屆新設的馬拉松競走混合接力派出兩隊組合，切陽什姐／賀相紅排第14名完賽；今屆女子20公里競走奪金的楊家玉偕拍擋張俊因多次犯規被罰加5分鐘，終以3小時零43秒排第15，同樣無緣獎牌。而舉重世界紀錄保持者李發彬，昨晚在男子61公斤級以抓舉143公斤刷新奧運紀錄，並做出挺舉167公斤，總成績以310公斤奪金衛冕，為國家隊取得今屆第23面金牌。