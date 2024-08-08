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體育

與入場券擦肩 赴法觀戰 跳遠俞雅欣：征奧「非白日夢」

【明報專訊】巴黎奧運進入尾聲，香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣以些微之差錯失入場券，雖然其「Road To Paris」告一段落，但她的跳遠生涯仍未到盡頭。這名26歲港將冀牢記這次爭分周期經歷的一切高低起伏，成為4年後爭取洛杉磯奧運資格的養分，坐在法蘭西體育場觀賽的她語帶堅定說：「不要因為我們是黃種人而妄自菲薄，只要我們努力一點，去奧運並非發白日夢。」

為爭分兩周三賽 一度身心俱疲

早前一直在奧運積分榜邊緣徘徊的俞雅欣，截標時以積分1190分排第39，以7名之差與巴黎奧運擦肩而過。坐在可容納8萬人的法蘭西體育場中，俞雅欣正是欣賞女子跳遠資格賽的其中一名觀眾，手持巴黎奧運吉祥物公仔的她接受本報訪問時表示，錯過巴黎奧運資格固然失望，但也在這趟旅程獲益不少，「對我來說，巴黎不是一個終點，只是其中一個我追奧運的里程碑」。

「着眼失去的毫無意義，幫不到進步」

為爭取奧運積分，俞雅欣幾乎每周比賽，誇張時試過兩周三賽，她不諱言這是最難捱的時刻，「我在兩個星期內去了波蘭、斯洛伐克及布達佩斯比賽，到了第3場真的覺得身心俱疲，當你成績一般，卻要不斷打醒精神」。失落巴黎奧運資格後，這名跳遠女將百感交集，若硬要以一詞總結，或是有得有失，「現在回想起來，整個過程真的一點也不容易，中間有氣餒的時候，最後追不到會覺得很可惜。但我也想專注在自己得到的東西上面，因為只着眼失去的毫無意義，幫不到自己進步」。

俞雅欣2019年內八破港績，隨即成為傳媒爭相追訪的對象，她當年曾表示巴黎奧運正是其長遠目標。5年過去，俞雅欣發現奧運這個夢想原來觸手可及，惟自己今次未能好好把握，但衝奧經歷令她明白自己並非癡人說夢，「這一年衝奧，令我明白奧運是我可以觸摸得到的東西，我並非發白日夢，所以下一屆（奧運）有更清晰方向，知道應怎去部署。東亞的跳遠選手也有能力踏足奧運舞台，我們可以追上世界水平，不是一定會包尾」。

放眼下屆 盼來季刷新個人成績

俞雅欣未有停下腳步，已放眼來年的世界賽、全運會甚至名古屋亞運及洛杉磯奧運，以至2032年布里斯班奧運，她笑言「希望下季就可以刷新個人最佳成績（PB）」。

相關字詞﹕專訪 俞雅欣 跳遠 港隊 巴黎奧運

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