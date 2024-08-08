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體育

港跆征奧首人 盧蔚豐今戰大皇宮 「為港10萬愛好者出戰」 教練料與難民隊五五波

【明報專訊】巴黎奧運跆拳道項目昨日於巴黎大皇宮掀起戰幔，港隊代表盧蔚豐（Chris）今午3時於男子68公斤以下級登場，與難民隊代表Yahya Al Ghotany爭晉級。作為港隊歷來首名出戰奧運跆拳道的代表，盧蔚豐稱懷着使命，要為本港10萬名跆拳道愛好者而戰。

盧蔚豐爭奪奧運資格過程波折重重，這名22歲港將在亞洲區奧運資格賽拿下銅牌，原本無緣奧運，但由於其4強對手難民隊代表被取消資格，盧蔚豐5月才以遞補身分趕上奧運尾班車，破天荒成為首個出戰奧運跆拳道的港將；他亦先後兩次到境外集訓，為奧運做最後準備。

世界排名209的盧蔚豐將於巴黎奧運男子68公斤以下級賽事登場，首仗面對比自己高8名的難民隊代表Yahya Al Ghotany。盧蔚豐上周六飛抵巴黎，適應時差後即開始練習，日前到比賽場地大皇宮熟習場地，昨日過磅及觀看首日比賽以了解裁判尺度，準備今日比賽。

喜踏最大舞台 稱壓力化動力

奧運劍擊項目結束後，巴黎大皇宮搖身變成跆拳道比賽場地。盧蔚豐表示，踏入場館時既興奮又緊張，「興奮是因為有機會踏上世上最大的舞台，緊張是因為未試過打這麼大型的比賽和有這麼多觀眾，雖然有壓力，但我會把它轉化為動力」。

巴黎奧運跆拳道男子68公斤以下級共17名選手參賽，身高1.9米的盧蔚豐被列為17號種子，須先出戰資格賽，與16號種子的難民隊代表爭奪16強席位。如首輪取勝，盧蔚豐就會在16強挑戰烏茲別克隊的頭號種子、上屆奧運金牌得主Ulugbek Rashitov。港隊教練黃家榮透露，團隊對上述兩名對手均有研究及制定方法應對，認為首場鬥難民隊代表的比賽屬「五五波」，視乎臨場發揮，期望愛徒搏盡無悔。

倘晉級對上屆冠軍 盼縮差距

談及若晉級16強將鬥上屆金牌得主，盧蔚豐稱去年杭州亞運已跟對方碰頭，冀今次縮窄差距，「當時知道對手名氣大，但我沒有想太多，只是去衝擊對手，最後雖然落敗，但那次比賽後會覺得只要更努力，與對手真的有得打。若今次再有機會交手，且看能否收窄差距」。

教練稱盧「大賽選手」不怯場

另一港隊教練蔡永強形容盧蔚豐是「大賽選手」，稱港將往往在大型比賽不會怯場，並有好表現。盧蔚豐為香港跆拳道隊征奧第一人，他亦自覺背負使命上陣，「自從2000年跆拳道成為奧運項目後，第一次有香港運動員參賽，我是背負着香港10多萬名跆拳道愛好者出戰，背後有種使命感」。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊

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