夢幻隊大破巴西 明晨4強撼塞爾維亞

杜蘭特登美國隊史得分王

夢幻隊昨首節已領先33：21，惟巴西一度追近只差6分，但藉多名球星接連開火，半場遙領63：36，其後美國仍控制形勢下，終大勝122：87，後衛戴雲布克卡三分球7射5中，攻入全隊最高18分。杜蘭特昨攻入11分後，以累積494分超越女籃傳奇萊絲莉，成為美國奧運歷史得分王，他賽後表明記錄就是用來被打破，「之後有人都會超越自己，但我現會專注贏得這面金牌」。美國晉級4強後明晨將硬撼塞爾維亞隊，雙方今屆同屬C組，當時美國勝110：84。

至於澳洲隊在日前8強遭塞爾維亞加時淘汰後，71歲主教練拜恩戈爾認為現是時候離隊，另一支奪金大熱的加拿大隊雖分組賽首名出線，但在8強以73：82不敵東道主法國隊，後者將於今晚4強對德國隊演分組賽「復仇戰」。

女子籃球方面，上屆奧運得「梗頸四」的塞爾維亞隊昨在8強以67：85負澳洲；A組首名出線的西班牙隊爆冷以66：79負比利時隊。