明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

夢幻隊大破巴西 明晨4強撼塞爾維亞

【明報專訊】尋求奧運五連霸的美國「夢幻隊」昨在巴黎奧運男子籃球8強，憑6人得分上雙包括衛戴雲布克卡攻入全隊最高的18分，以122：87大勝巴西隊，將於明晨4強硬撼有3屆NBA年度最有價值球員（MVP）中鋒約基治壓陣的塞爾維亞隊。前鋒杜蘭特賽後更成為美國隊奧運歷史得分王。

杜蘭特登美國隊史得分王

夢幻隊昨首節已領先33：21，惟巴西一度追近只差6分，但藉多名球星接連開火，半場遙領63：36，其後美國仍控制形勢下，終大勝122：87，後衛戴雲布克卡三分球7射5中，攻入全隊最高18分。杜蘭特昨攻入11分後，以累積494分超越女籃傳奇萊絲莉，成為美國奧運歷史得分王，他賽後表明記錄就是用來被打破，「之後有人都會超越自己，但我現會專注贏得這面金牌」。美國晉級4強後明晨將硬撼塞爾維亞隊，雙方今屆同屬C組，當時美國勝110：84。

至於澳洲隊在日前8強遭塞爾維亞加時淘汰後，71歲主教練拜恩戈爾認為現是時候離隊，另一支奪金大熱的加拿大隊雖分組賽首名出線，但在8強以73：82不敵東道主法國隊，後者將於今晚4強對德國隊演分組賽「復仇戰」。

女子籃球方面，上屆奧運得「梗頸四」的塞爾維亞隊昨在8強以67：85負澳洲；A組首名出線的西班牙隊爆冷以66：79負比利時隊。

上 / 下一篇新聞