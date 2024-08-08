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體育

巴西隔16年再闖女足決賽 瑪達周六勢復出攻美國

【明報專訊】賽前數小時才收到前鋒瑪達要繼續停賽壞消息的巴西女足，昨在巴黎奧運4強仍可報卻分組賽落敗之仇，以4：2淘汰世界盃冠軍西班牙女足，繼2008年一屆，相隔16年再闖決賽，將於周六晚決戰加時後以1：0挫德國隊的4屆冠軍美國隊。

美國加時險勝德國

巴西在C組分組賽末輪硬碰西班牙時，38歲的瑪達在上半場直接領紅被逐，踢少一人下結果下半場兩度失守以0：2告負，終以小組第3名出線8強，而瑪達缺席上仗淘汰法國隊後，4強再戰西班牙一直未知是否可復出，至昨仗賽前數小時才被體育仲裁法庭宣布停賽兩場，無緣鬥「狂牛」。

不過，巴西甫開賽6分鐘便藉狂牛球員柏莉迪絲擺烏龍，加上樸迪露及艾莉安分別在完半場前和72分鐘破門下以3球遙領。狂牛及後憑巴西的杜達森派奧85分鐘輸烏龍波破蛋，卻又被巴西的姬露蓮在補時1分鐘再入一球，雖至補時12分鐘有柏拉露奴得手，但終以2：4敗北，無緣首入決賽；巴西則繼2004和08年飲恨摘銀後，第3次衝擊金牌。

早已宣布今屆奧運後退出國際賽的6屆國際足協最佳女球員瑪達，勢在周六晚決戰美國時上演告別戰。美國在另一場4強與德國法定90分鐘互無紀錄，最終由前鋒蘇菲亞史密夫在加時5分鐘一箭定江山險勝1：0。德國將於明晚銅牌戰碰西班牙。此外，去年3月成為法國女足教練連拿特昨離職。

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