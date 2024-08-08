哈莉芙坐銀望金 懶理性別爭議

隨着各公斤級別進入4強階段，拳擊賽事昨起移師到剛舉行完網球項目的羅蘭加洛斯上演。去年在世界賽被指性別測試「肥佬」而取消成績的哈莉芙，今屆與同打入4強的中華台北隊57公斤級女將林郁婷俱在爭議聲中出戰。昨晨率先出戰4強的哈莉芙，終獲5名裁判一致裁定擊敗泰國隊的蘇凡納彭，坐銀望金。

比賽期間獲在場觀眾吶喊助威的哈莉芙，賽後強調不會被外界聲音干擾，現階段只在乎終極一戰，「我只專注比賽，其他事情都不重要了。我和團隊奮鬥多年將夢想成真，希望能做好本分，集中在夢幻的決賽中」。她的決賽對手將是力克中華台北隊「抗癌拳王」陳念琴的國手楊柳。陳念琴和蘇凡納彭在賽事不設銅牌戰下，齊奪銅牌作結。

夏寧頓衛冕60公斤級旋即退役

此外，愛爾蘭隊的姬莉夏寧頓在女子60公斤級決賽，以4：1擊敗國家隊的楊文璐成功衛冕。34歲的夏寧頓賽後隨即宣布結束運動員生涯，認為在高峰退下來最好不過，「當你每跨越一座山，便會發現另一座更高的山。退役之後，再沒有高山要跨越了」。

為了兼顧業餘拳擊生涯，夏寧頓一直在愛爾蘭首都一間醫院兼職清潔工維持生計，稱告別運動員生涯後希望卸下「特權」享受「常人」生活，「下一章將是我的人生篇章，是屬於我跟妻子的篇章。這並非說過去沒有在過生活，而是不再因為拳手身分，被別人說：『你不能這樣做，不然你會受傷。』」。