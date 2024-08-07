接機8歲小泳手：學偶像努力練習 做個出色運動員

麥小妹妹說欣賞何詩蓓的泳術、努力及堅毅精神，自己亦想成為奧運選手，會學何詩蓓一般努力練習，向「做一個出色的運動員」目標進發。

大學生梁小姐清晨6時許到機場接機，並準備心意卡希望送給何詩蓓。梁說何詩蓓是她的榜樣，尤其她一句「being 1% better every time, no matter what you are doing（不論做什麼，每次要有1%的進步）」對她啟發甚深，甚至令她有意重拾兒時已放棄的游泳運動。提到何詩蓓的成績，梁稱並不重視，「是否遺憾不重要，得第幾名都不緊要，以自己最好的成績，留下來做紀錄就可以」。

市民成先生在機場等候上機，得知何詩蓓返港後選擇逗留接機，他說為何詩蓓代表香港在今屆取得佳績感自豪，認為運動員在國際賽事中獲獎牌已得來不易。