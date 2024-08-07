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體育

接機8歲小泳手：學偶像努力練習 做個出色運動員

【明報專訊】港隊「女飛魚」何詩蓓的努力和成就感動不少香港人。今年8歲、有參加游泳訓練的姓麥小妹妹視何詩蓓為偶像，她昨凌晨約4時便起牀，由父母陪同於6時許到機場等候，準備將親自撰寫的心意卡送給何詩蓓。她認為何詩蓓在今屆賽事「已盡了全力，去做她自己最好（表現），美國和澳洲的選手亦都真的很快，所以拿到銅牌已經不錯」，對偶像的成績不覺有遺憾，希望下屆奧運仍見到她出賽。

麥小妹妹說欣賞何詩蓓的泳術、努力及堅毅精神，自己亦想成為奧運選手，會學何詩蓓一般努力練習，向「做一個出色的運動員」目標進發。

大學生梁小姐清晨6時許到機場接機，並準備心意卡希望送給何詩蓓。梁說何詩蓓是她的榜樣，尤其她一句「being 1% better every time, no matter what you are doing（不論做什麼，每次要有1%的進步）」對她啟發甚深，甚至令她有意重拾兒時已放棄的游泳運動。提到何詩蓓的成績，梁稱並不重視，「是否遺憾不重要，得第幾名都不緊要，以自己最好的成績，留下來做紀錄就可以」。

市民成先生在機場等候上機，得知何詩蓓返港後選擇逗留接機，他說為何詩蓓代表香港在今屆取得佳績感自豪，認為運動員在國際賽事中獲獎牌已得來不易。

相關字詞﹕奧運 王敏超 何詩蓓

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