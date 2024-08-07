江旻憓任馬會外務助理經理 助推公益體育周日履新 譚志源歡迎「展事業新章」

譚志源昨在個人facebook代表馬會歡迎江旻憓加入公司事務部（Corporate Affairs Division），她將出任對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager），參與不同工作範疇及協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。譚表示，對江旻憓被馬會的宗旨與核心價值吸引感非常高興，形容江渴望貢獻社會的心與馬會理念一致，相信她定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章。

江旻憓與譚志源早有淵源。翻查資料，江旻憓於2021年接受馬會刊物《駿步人生》客席主持譚志源訪問，於節目中分享其劍擊之路，更教導譚志源揮劍。譚於訪問中說，與江於2019年7月1日首次見面，江與幾名精英運動員在賽馬日替馬會頒發最佳馬匹外觀獎。

相若職銜要求6年經驗

助理經理最高月薪5萬

根據馬會招聘網頁，與江旻憓職銜相若的職位「對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager Responsible Gambling Committee）」仍在招聘，入職要求包括擁有最少6年對外關係、政府關係及／或媒體、企業傳訊經驗；良好的傳媒和政治觸覺；對社會和政治氣氛敏感；與政府機構、非政府組織和相關團體等持份者有良好溝通網絡紀錄。據了解，助理經理在編制上最高月薪5萬元。

根據馬會行政架構，譚志源轄下有4個部門，包括公共事務部（賽馬投注傳訊、議題管理）、公共事務部（企業及慈善傳訊）、對外事務部，以及內地事務部。

明報記者