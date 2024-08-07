明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

江旻憓任馬會外務助理經理 助推公益體育周日履新 譚志源歡迎「展事業新章」

【明報專訊】本報昨日率先報道在巴黎奧運奪金的港隊女子重劍代表江旻憓將「轉跑道」，加入馬會負責與對外事務有關崗位。馬會公司事務執行總監譚志源昨日「開估」，公布江旻憓將加入馬會公司事務部，任職「對外事務助理經理」，協助推行社會公益及體育發展等項目，周日（11日）履新。據了解，馬會助理經理在編制上最高月薪5萬元。

譚志源昨在個人facebook代表馬會歡迎江旻憓加入公司事務部（Corporate Affairs Division），她將出任對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager），參與不同工作範疇及協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。譚表示，對江旻憓被馬會的宗旨與核心價值吸引感非常高興，形容江渴望貢獻社會的心與馬會理念一致，相信她定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章。

江旻憓與譚志源早有淵源。翻查資料，江旻憓於2021年接受馬會刊物《駿步人生》客席主持譚志源訪問，於節目中分享其劍擊之路，更教導譚志源揮劍。譚於訪問中說，與江於2019年7月1日首次見面，江與幾名精英運動員在賽馬日替馬會頒發最佳馬匹外觀獎。

相若職銜要求6年經驗

助理經理最高月薪5萬

根據馬會招聘網頁，與江旻憓職銜相若的職位「對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager Responsible Gambling Committee）」仍在招聘，入職要求包括擁有最少6年對外關係、政府關係及／或媒體、企業傳訊經驗；良好的傳媒和政治觸覺；對社會和政治氣氛敏感；與政府機構、非政府組織和相關團體等持份者有良好溝通網絡紀錄。據了解，助理經理在編制上最高月薪5萬元。

根據馬會行政架構，譚志源轄下有4個部門，包括公共事務部（賽馬投注傳訊、議題管理）、公共事務部（企業及慈善傳訊）、對外事務部，以及內地事務部。

明報記者

上 / 下一篇新聞