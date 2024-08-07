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體育

韋斯咸簽富克洛4年 古度洛迪古斯同日加盟

【明報專訊】今夏豪花逾1.2億歐元（約10.2億）港元擴軍的英超球會韋斯咸，日前宣布由德甲球隊多蒙特羅致德國國腳中鋒富克洛，轉會費2750萬鎊（約2.72億港元），雙方簽下4年合約。

富克洛去季為多蒙特上陣43次，取得15個入球及10次助攻。剛過去的歐洲國家盃也為德國隊5戰攻入兩球。這名31歲前鋒在接受記者訪問時，承認能夠轉戰英超聯賽機會難得，「對我而言，英超無疑是世界上最好的聯賽。現在正是我踏出下一步，來到這個大舞台證明自己實力的最佳時機。」此外，他也指「鎚仔幫」的西班牙籍新帥盧柏迪古是他決定加盟的另一主因，「我相信他之前執教時展示的進取風格，會有利我發揮最佳水準」。另30歲阿根廷隊中場古度洛迪古斯同日由西甲球會貝迪斯免費加盟，雙方簽約兩年。

曼聯新兵約路完成手術 料11月復出

與此同時，曼聯宣布日前在友賽阿仙奴一役足部受創的新援尼利約路，已成功進行手術根治傷患。預計該名18歲中堅須養傷3個月，預計到今年11月方可復出上陣。完成季前熱身賽旅程的「紅魔」，將在香港時間周六晚上10時出戰社區盾，與同城宿敵曼城交鋒。

此外，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）昨宣布收購葡超球會賓菲加的19歲葡萄牙籍中場祖奧尼維斯，轉會費最高達7000萬歐元（約5.95億港元）。

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