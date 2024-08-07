傑志今夜大球場鬥馬體會 黃洋終極戰 新帥卡度素盼展新踢法 佐迪回憶與對手將帥淵源

港超球隊傑志今晚8時在香港大球場友賽馬德里體育會，該支西甲勁旅昨先兵分兩路到訪石門賽馬會傑志中心與小將交流，以及乘坐電車遊覽港島，然後傍晚全隊在大球場參與公開操練。這場「中銀人壽盃」同時是傑志前隊長黃洋的告別戰，「藍鳥」新帥卡度素期望，在這場季前最後一場熱身賽，展示季前集訓建立的新踢法。

菲歷斯訪傑志中心 施蒙尼電車遊

艾華利斯投馬體會好事近

馬體會前日抵港後，昨早全隊先到旺角大球場晨操，然後兵分兩路，祖奧菲歷斯及韋素等6名球員到傑志中心與約70名港超球隊U14球員足球交流及簽名合照；主帥施蒙尼則與隊長高基、艾斯派古達、馬高斯洛蘭迪及新前鋒阿歷山大索洛夫等，跟多名馬體會球迷一同乘搭電車遊覽港島。

馬體會的公開操練昨於傍晚6時30分在香港大球場舉行，有數百名球迷入場，在逾一小時操練後，當中祖奧菲歷斯、艾斯派古達及韋素最為親民，耐心為現場不少球迷簽名。

至於傑志新任技術總監佐迪除了在前日賽前記者會為施蒙尼擔任即場翻譯，原來這名43歲入籍前港腳與馬體會3人甚有淵源。他透露在1999年只有18歲時，曾在一次西班牙U19與阿根廷U19合作的訓練營與施蒙尼同場參與，25年後再遇重提舊事，對方也稱有印象；佐迪仍記得曾在西班牙第三級聯賽，跟當年效力奧沙辛拿B隊的艾斯派古達兩度交手，以及2018年為傑志主場出戰亞冠分組賽時，與當時效力中超天津權健的韋素對壘，並笑言「今次友賽我也想落場」。他稱縱使馬體會訪港陣容並非「夫添」，實力仍然十分強勁不容小覷。

此外，據報馬體會已跟曼城就簽入24歲阿根廷隊前鋒祖利安艾華利斯達成協議，轉會費高達7500萬歐元（約6.39億港元），再加2000萬歐元浮動條款。馬體會將跟球員簽約5年，正傾談薪酬待遇。而車路士中場干拿加歷查亦將赴馬德里接受加盟馬體會的體測。