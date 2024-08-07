11歲滑板「好」女孩飛躍巴黎 國家隊史上最年輕奧運選手 母親放手撐追夢

無緣公園賽決賽 網民送鼓勵

滑板在去屆東京奧運起成為比賽項目，變身一眾「小孩」選手舞台，繼日本隊14歲天才少女吉澤戀日前勇奪女子街頭滑板金牌後，年僅11歲零360天的鄭好好，昨晚於女子滑板公園賽（又名碗池賽）初賽以63.19分完成3套動作，取得第18名。雖未能躋身決賽，但好好已成為中國隊史上最年幼亮相奧運選手；奧運最年輕運動員紀錄，則仍由1896年以10歲之齡參賽的希臘男子體操運動員倫茲拉斯（Dimitrios Loundras）保持。內地網民賽後紛紛送上鼓勵，又溫馨提示「回家可別忘了暑期作業」。

還有數天才12歲生日的鄭好好剛於上月小學畢業，為了備戰奧運，需要經常外出集訓及比賽，仍能把握時間學習，英語考試每次取得90分以上。她的小學校長李彩容說：「好好的興趣非常廣泛，積極參與合唱團、木藝等活動，知道她能夠參加奧運，同學們也非常自豪。」好動愛笑的好好來自廣東惠州一個普通家庭，小時候曾學習手風琴、書法、美術、拉丁舞，直至7歲生日收到媽媽送上一塊滑板作禮物，自此「跌」下不解緣。「我比較大膽，不怕摔不怕跌。最初我只覺得玩滑板很酷，玩着玩着就想成為職業運動員，參加奧運會。」

好好本將滑板當興趣，機緣巧合獲得廣東滑板隊教練衛乃章青睞加入惠州隊，在全省設備最齊全的戶外滑板場接受專業訓練。衛教練讚賞好好年紀小小有顆「大心臟」，「她是比賽型選手，上了賽場便很專注」。

全運手指骨折 笑對傷痛再出發

2021年的全運會滑板資格賽，當年8歲的鄭好好從60多名比自己年長的選手之中取得第13名，惟其後訓練從碗池高處跌落，落地時一根手指骨折，指甲也被掀翻，她卻笑對痛楚，「當時會很痛，也有想過放棄，但想想我練了那麼久便打消念頭。現在那倒滑360度成為我的招牌動作，蠻開心的」。眼見女兒跌倒再爬起，鄭媽媽即使心痛仍放手支持，「我會尊重她，她不想學的，我不會逼她。運動受傷是不可避免的，但是這個傷能不能承受，一定要孩子自己判斷」。巴黎奧運賽前，鄭好好曾定下目標道：「希望取得前16名，然後在巴黎買份禮物給媽媽。」儘管目標僅差之毫釐，好好的動感飛躍已為青春寫下頌歌，繼續無畏逐夢。