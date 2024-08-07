西班牙再晉男足決賽 周六決戰法國

歐洲隊隔32年篤定男足金牌

西班牙昨仗縱在37分鐘被領先射手榜的摩洛哥隊前鋒拉希美射入12碼，半場落後0：1，惟「鬥牛軍」下半場憑費明盧比斯在65分鐘禁區內起腳扳平，加上85分鐘他助攻隊友桑奴山齊士近射建功，以2：1反勝對手，連續兩屆晉身決賽，力爭掃走上屆加時1：2不敵巴西隊得銀牌的陰霾，以及繼1992年巴塞隆拿奧運32年後重奪金牌。21歲的費明盧比斯及法國隊前鋒桑馬迪達今屆已入4球，緊隨入6球的拉希美。

另一場4強戰，東道主法國縱在下半場62分鐘先失一球，但憑效力英超球隊水晶宮的27歲前鋒桑馬迪達尾段建功，在法定時間1：1逼和埃及隊，加時再藉對方守將奧馬法耶茲兩黃一紅被逐，多踢一人下桑馬迪達於99分鐘梅開二度，攻入今屆第4球，加上此前獻助攻的米高奧利斯埋齋，終以反勝3：1，除了令歐洲球隊鎖定金、銀牌，同時令明晚11時的銅牌戰將變成由兩支非洲球隊爭逐。

法帥亨利：不可令國民失望

法國名宿兼主帥亨利亦成為首個先後參與世界盃、歐洲國家盃及奧運決賽的法國人，將力爭執教生涯首項大賽錦標。這名46歲阿仙奴傳奇賽後說：「西班牙（足球）總是能打入決賽，但當其他法國運動員在今屆奧運不斷贏獎牌，我們更不可以令法國人民失望，我們現已穩奪獎牌，只差在是什麼顏色。」

此外，西班牙昨對摩洛哥的4強一戰發生罕見一幕，烏茲別克籍球證坦達斯夫在上半場16分鐘被雙方球員一次碰撞「誤中副車」受傷，最終未能繼續執法，要由第4球證尼貝治入替。