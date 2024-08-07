西班牙再晉男足決賽 周六決戰法國

【明報專訊】巴黎奧運昨晨上演男子足球4強，西班牙隊憑效力西甲班霸巴塞隆拿的中場費明盧比斯在下半場傳射居功，以2：1反勝摩洛哥隊，首次連續兩屆晉身決賽，將於周六凌晨硬撼昨於加時以3：1反勝埃及隊的東道主法國隊，同時提早篤定奧運男足金牌將會相隔32年再次由歐洲球隊奪得。
歐洲隊隔32年篤定男足金牌
西班牙昨仗縱在37分鐘被領先射手榜的摩洛哥隊前鋒拉希美射入12碼，半場落後0：1，惟「鬥牛軍」下半場憑費明盧比斯在65分鐘禁區內起腳扳平，加上85分鐘他助攻隊友桑奴山齊士近射建功，以2：1反勝對手，連續兩屆晉身決賽，力爭掃走上屆加時1：2不敵巴西隊得銀牌的陰霾，以及繼1992年巴塞隆拿奧運32年後重奪金牌。21歲的費明盧比斯及法國隊前鋒桑馬迪達今屆已入4球，緊隨入6球的拉希美。
另一場4強戰，東道主法國縱在下半場62分鐘先失一球，但憑效力英超球隊水晶宮的27歲前鋒桑馬迪達尾段建功，在法定時間1：1逼和埃及隊，加時再藉對方守將奧馬法耶茲兩黃一紅被逐，多踢一人下桑馬迪達於99分鐘梅開二度，攻入今屆第4球，加上此前獻助攻的米高奧利斯埋齋，終以反勝3：1，除了令歐洲球隊鎖定金、銀牌，同時令明晚11時的銅牌戰將變成由兩支非洲球隊爭逐。
法帥亨利：不可令國民失望
法國名宿兼主帥亨利亦成為首個先後參與世界盃、歐洲國家盃及奧運決賽的法國人，將力爭執教生涯首項大賽錦標。這名46歲阿仙奴傳奇賽後說：「西班牙（足球）總是能打入決賽，但當其他法國運動員在今屆奧運不斷贏獎牌，我們更不可以令法國人民失望，我們現已穩奪獎牌，只差在是什麼顏色。」
此外，西班牙昨對摩洛哥的4強一戰發生罕見一幕，烏茲別克籍球證坦達斯夫在上半場16分鐘被雙方球員一次碰撞「誤中副車」受傷，最終未能繼續執法，要由第4球證尼貝治入替。