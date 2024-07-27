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體育

女拳手性別爭議 IBA記招說辭矛盾未提證據

【明報專訊】阿爾及利亞隊拳手伊曼哈莉芙及中華台北隊拳手林郁婷，在巴黎奧運捲入性別爭議風波。在國際奧委會（IOC）再三強調兩名女拳手參賽的正當性下，國際拳擊總會（IBA）昨晨召開記者會，惟該會主席和總裁在會上說辭矛盾，未能拿出實質證據證明二人並非女性。中華台北奧委會其後決定委派律師發信警告IBA，表明保留追究權利。

總裁指檢測染色體 主席稱睪丸酮

分別參與女子66公斤級的哈莉芙和57公斤級的林郁婷，去年3月出戰IBA舉辦的世界賽時同被指未能通過性別測試，遭取消成績。對於二人的參賽再引發爭議，IBA昨在因技術問題延遲近兩小時的記招上，由主席基姆列夫和總裁基斯羅拔斯講解兩名拳手去年被「DQ」的因由；羅拔斯指兩人的染色體測試顯示不合資格，基姆列夫卻稱兩人上述測試旨在鑑定拳手的睪丸酮水平。染色體為攜帶包括人類性別在內的遺傳信息，睪丸酮則是一種可增加肌肉質量和力量的荷爾蒙，因此可見兩人說法矛盾。

此外，IBA指伊曼哈莉芙及林郁婷的檢驗樣本分別送到兩間世界反禁藥組織（WADA）認可的實驗室分析。惟WADA向英國廣播公司（BBC）表示，性別檢測並非該組織負責監督。IBA又指出，因檢驗受法律約束，加上二人所屬的拳擊總會要求不能透露拳手的資訊，故無法在會上提供有關檢測報告。IBA讓爭端增添懸念下，BBC等多間外媒均以「混亂」形容該記者會。

中華台北體育署回應IBA記者會內容，指出對方作為一個被IOC撤銷承認的組織，在奧運期間發表錯誤信息干擾賽事，對此提出嚴正抗議；阿爾及利亞奧委會則批評IBA對哈莉芙的指控「毫無根據」。

相關字詞﹕伊曼哈莉芙 林郁婷 國際奧委會（IOC） 國際拳擊總會（IBA） 奧運 巴黎奧運

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