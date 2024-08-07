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體育

中國女排2：3反負土耳其 無緣4強

【明報專訊】中國女排昨於巴黎奧運8強以局數2：3反負土耳其隊，連續兩屆無緣獎牌，亦是24年來首次奧運女排4強沒有亞洲球隊。賽後包括料已戰畢個人奧運最後探戈的主攻手朱婷均傷感落淚，而主教練蔡斌則認為麾下已盡全力，「只差一點點」。

身為3屆金牌得主的中國女排，前屆封后之後於上屆東京奧運黯然在分組賽止步，今屆在巴黎捲土重來，並找來29歲主攻手朱婷歸隊領銜，加上另一主攻手李盈瑩表現突出，在「死亡A組」以3戰全勝首名出線。不過，世界排名第5的「女長城」昨在8強惡鬥世界第3的勁敵土耳其隊，首局以25：23先下一城，但其後土耳其在全場狂轟42分的主攻手美莉莎華加斯領銜下，連贏兩局25：21、26：24反超局數。即使國手朱婷及李盈瑩在第4局合取11分助國家隊贏25：21扳平。

不過決勝局雙方打成10：10平手時，土耳其星將華加斯一記疑違例過網封殺球下得分，國家隊隨後挑戰失敗惹議。最終土耳其以15：12奠勝，中國女排以局數2：3反負。奧運「最後一舞」的朱婷此仗在帶傷出戰下是役攻入19分仍無助國家隊晉級，賽後與一眾隊友皆傷感落淚，連擔任電視台評述的中國女排前隊長惠若琪亦一度哽咽。

教練滿意全隊發揮 「只差一點點」

此仗取得全隊最高25分的24歲星將李盈瑩，賽後感言：「自己不一定會有下一屆奧運了，這一場會是珍貴回憶。今（昨）天之後要和很多人開始告別了。」而國家隊主教練蔡斌則認為麾下已盡最大努力，「滿意全隊的發揮，今（昨）天就差一點點」。

男排方面，衛冕之師的東道主法國隊昨晨在先失兩局下，連贏3局反勝德國隊殺入4強，明晨將惡鬥意大利隊。而美國隊則在另一場8強以3：1淘汰巴西隊，今夜將與「世一」波蘭隊爭入決賽。

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