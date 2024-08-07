瑞典鳥人飛越6.25米再締歷史 杜班迪斯撐竿跳衛冕 4年半9破世績

銀銅得主均未超越6米

當杜班迪斯輕易以6.10米刷新奧運紀錄後，已篤定這名東京奧運冠軍足以衛冕，事關其後的銀、銅牌得主美國隊的簡歷克斯及希臘隊的卡拉利斯均無法超越6.00米，成績分別是5.95米和5.90米，令餘下時間的焦點落在杜班迪斯能否第9次改寫世界紀錄，結果他決定衝擊新世績的6.25米，經兩次試跳失敗後，他在第3跳獲全場6.9萬名觀眾的掌聲激勵下，飛越橫桿封王，場內隨即爆出震耳欲聾的歡呼喝彩聲。

他摘冠後披上瑞典國旗，伴隨瑞典知名合唱團ABBA名曲Dancing Queen在跑道上激動地繞了一圈。他說：「我還能說什麼？我剛在奧運打破了世界紀錄。這是一個對撐竿跳選手來說最重要的舞台……那一刻有多美妙！我現在還沒能反應過來。這感覺很不真實，像靈魂出竅。」事實是他早已身經百戰，自2020年2月以6.17米破世績後，這4年半是逐厘米的再度8次締造新猷，其間亦兩度揚威世界賽，以及成為3季鑽石聯賽總決賽冠軍。

他又特別感謝觀眾的打氣，「他們實在瘋狂，非常大聲，就像我以前身處有10萬人的美式足球場般，但那時我並非主角」。他今次是為瑞典隊贏得今屆奧運第3面金牌，此前兩金皆來自游泳女將施約唐。

3歲接觸撐竿跳 父信4年後再創佳績

他的成功一定程度上是贏在起跑線，因其父親格列和母親凱倫年輕時，分別是美國籍撐竿跳和瑞典籍七項全能選手，這令他3歲便接觸撐竿跳，格列甚至表示，撐竿跳運動員通常在20多歲至30歲出頭才達巔峰，「我相信兒子4年後的表現會比現在更佳……他將有能力跳出接近6.40米的高度」。值得一提的是，杜班迪斯被指貌似荷李活影星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），又在決賽期間向支持者模仿上周零裝備下冷靜地協助土耳其隊在混合團體射擊奪銀的迪歷奇之左手插袋比賽英姿。

其他田徑比賽方面，肯尼亞隊的查比在女子5000米跑以14分28.56秒封后，亞、季軍分別是其隊友卡比歌及荷蘭隊的施芬哈辛；英國隊的鶴堅臣則在女子800米跑以1分56.72秒奪金，亞、季軍則是埃塞俄比亞隊的杜古瑪和肯尼亞隊的瑪莉摩雅；而美國隊柯雯則在子擲鐵餅以69.50米奪標。