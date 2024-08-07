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體育
2024年8月7日星期三
江旻憓任馬會外務助理經理 助推公益體育周日履新 譚志源歡迎「展事業新章」
何詩蓓：代港出賽是光榮 若退役盼當心理學家
稱很多泳會租線困難礙訓練 冀分配資源助小孩習至高水平
接機8歲小泳手：學偶像努力練習 做個出色運動員
港乒女團16強出局 杜凱琹自責 第3場單打領先兩局遭逆轉 場數2：3飲恨
國乒男團輕鬆晉8強鬥韓 日本勝中華台北先入4強
貝俊龍排24亞洲第二 寫港將帆船最佳績
獎牌榜
今日焦點賽事
瑞典鳥人飛越6.25米再締歷史 杜班迪斯撐竿跳衛冕 4年半9破世績
10米台跳水 全紅嬋4.9分力壓陳芋汐兩連霸
中國女排2：3反負土耳其 無緣4強
女拳手性別爭議 IBA記招說辭矛盾未提證據
衝浪靚相爆紅 麥迪納摘銅
安洗瑩控訴韓羽協「幾宗罪」 不滿因誤診致膝傷加劇 「難再為國家隊效力」
西班牙再晉男足決賽 周六決戰法國
德國藉後備力量淘汰希臘 首闖男籃4強
荷蘭德國分途1分險勝稱王封后
英國女團三破世績 奪場地單車爭先賽隊史首金
11歲滑板「好」女孩飛躍巴黎 國家隊史上最年輕奧運選手 母親放手撐追夢
意游泳男神草地午睡成熱話 「舒服過瞓牀」
佐高域祝捷 日本羽隊趁機集郵
安達迪受比拉絲跪拜受寵若驚
傑志今夜大球場鬥馬體會 黃洋終極戰 新帥卡度素盼展新踢法 佐迪回憶與對手將帥淵源
韋斯咸簽富克洛4年 古度洛迪古斯同日加盟
今日焦點賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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