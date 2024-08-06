岡慎之助單槓添金 鄒敬園雙槓衛冕

雙槓初賽以首名晉級的鄒敬園，決賽表現依舊出色，比賽動作難度分達6.9分，執行分更高達9.3分，結果以16.2分連續兩屆成為雙槓金牌得主。以15.5分位列次席、以0.2分力壓岡慎之助摘銀的烏克蘭隊好手高夫頓，賽後顯得喜不自勝，並表示難以置信，「我實在沒想過自己能上頒獎台。我為自己感驕傲，亦希望可將這面獎牌獻給祖國」。至於晚上舉行的單槓決賽，岡慎就以較高執行分優勢，力壓總分相同的哥倫比亞選手巴拉查斯贏得金牌，國家隊的張博恒就與中華台北隊代表唐嘉鴻因總分及執行分相同而齊獲銅牌。此外，菲律賓隊的尤路繼自由體操後，再在男子跳馬奪冠而回，助菲國贏得史上第二枚體操金牌。

比拉絲兩決賽失誤摘一銀

已在早前賽事贏得3金的比拉絲，昨以未能完美戰畢今屆奧運謝幕戰。她先在平衡木決賽不慎墜地，以13.5分列第5名，復在自由體操賽場落地時失誤踩出界，最後獲14.133分，不敵14.166分的巴西隊好手安拉迪屈居亞軍。不過比拉絲賽後仍現豁達一面，「我已27歲，今屆奧運得以再添4面獎牌。能有如此成就，夫復何求」。

另一方面，昨午舉行的男子25米手槍速射決賽，中國射擊隊選手李越宏以32分奪金，同時是國家隊在巴黎奧運贏得的第20面金牌；其隊友王鑫傑就以23分掛銅。