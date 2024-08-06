抗癌飛魚池江璃花子再征奧「微笑結束」

池江早在2016年在世界泳壇冒出頭來，同年里約熱內盧奧運以年僅16歲之齡迎來初奧，並於女子100米蝶泳取得第5名，兩年後她在雅加達亞運包攬6金2銀佳績寫下日本泳隊個人紀錄。惟原本前途無限的她，卻於翌年證實患上血癌（白血病），令她有將近一年須遠離泳池治病。池江其後抗癌成功並逐漸回到泳壇參賽，但成績明顯下滑，亦未能趕及在主場出戰東京奧運留憾。今屆終於相隔8年再踏奧運賽場，她最終分別參加女子100蝶（排第12）、男女混合4×100米接力（排第8），以及女子4×100米混合接力（排第5），雖然始終未能拿下個人首面奧運獎牌，但她賽後表示：「我已盡了全力，沒有遺憾，雖然成績來說確是有些失望，但能重踏奧運賽場，我是帶着微笑結束這一切的。」

美國隊混合接力破世績封后

至於昨晨兩項女子賽賽果，由莉根史密夫、莉莉京治、禾殊及簡愛組成的美國隊，在女子4×100米混合接力決賽以3:49.63秒打破世界紀錄封后，澳洲及國家隊分別以3.48秒及3.60落後分奪銀、銅牌。瑞典隊名將施約唐則於女子50米自由泳以23.71秒封后，今屆個人奪雙金，銀、銅牌得主分別是澳洲隊的夏莉絲及國家隊的張雨霏。