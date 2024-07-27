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體育

壽星潘展樂突破自己 領軍破美十連霸壟斷 男子混合接力後上奪金 國家泳隊12獎牌寫歷史

【明報專訊】國家隊昨晨在游泳項目煞科日男子4×100米混合接力決賽，藉最後一棒的「壽星仔」潘展樂以超越個人100米自由泳世績的時間，後上力壓美國和法國隊奪金，並打破美國隊40年來十連霸的壟斷局面。總計國家泳隊今屆斬獲2金3銀7銅共12獎牌排第3收官，改寫了倫敦奧運10牌隊史紀錄，惟仍不及分別奪得28和18面的榜首美國及澳洲隊。

法國第三 新水神馬爾尚4金1銅完賽

中國男子4×100米混合接力隊由徐嘉余（背泳）、覃海洋（蛙泳）、孫佳俊（蝶泳）及潘展樂（自由泳）組成，前二者完成首兩棒後領前，惟法國隊「新水神」馬爾尚在第二棒已助法國隊追前，並由第三棒的隊友哥錫在蝶泳一度超前居首。國家隊由新科百米自由泳世績保持者潘展樂游最後一棒，他在最後約20米重奪領先地位，分段時間更游出45.92秒，較日前100自刷新個人世績奪金的46.40秒快出0.48秒，最終率先以總成績3分28.01秒觸池，以0.55秒力壓美國隊奪金，更打破對方十連霸的壟斷局面，銅牌得主是法國隊，而馬爾尚則以4金1銅完成今屆賽事。

潘展樂實現年前生日願望

潘展樂賽後成為焦點，剛好迎來20歲「牛一」的他說：「一年前的生日許下願望，今（昨）天實現了……生日是小事，大家一起奪金牌才是大事。」據官方賽後報告，潘展樂的分段時間，即使加上接棒的出發反應，也足以超過其保持的100米自由泳世績。他賽後亦自信將來可在45秒內完成100米，又指「世界紀錄就是我的，我相信接下來還能游得更快」。

今屆表現在水準以下、賽前只得1銀的覃海洋相對低調，25歲的他說：「真的很開心能為我的教練帶來一塊金牌，這是對於我們在周期裏最好的回報……這次成長經歷是非常寶貴的，比金牌都寶貴。」

國家泳隊今屆一直在興奮劑陰霾下比賽，昨游泳項目煞科後，助英國隊在男子4×100米混合接力得「梗頸四」的名將比迪說：「如果你作弊，那就是詐欺。這與登上頒獎台無關，因為無論誰參加比賽，我在腦中都會期待比賽必須是公平的。」但美國隊的賴恩梅菲說：「美國和澳洲隊依然是最強隊伍，但從這次奧運會看，意大利、中國、法國都在崛起。這不是壞事，對這項運動來說是好事。」

另外，美國隊的羅拔芬基在男子1500自由泳決賽以14分30.67秒取兩連霸，並打破由國家隊名將孫楊在2012倫敦奧運創下的14分31.02秒舊世績。

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