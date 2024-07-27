體壇快訊：NBA球星月中訪港戰慈善賽

麥巴比歐超盃演皇馬地標

皇家馬德里主帥安察洛堤昨證實，今夏由巴黎聖日耳門來投的法國隊當家球星基利安麥巴比，將於香港時間下周四凌晨舉行的歐洲超級盃迎來處子戰，以應屆歐聯冠軍身分，在波蘭華沙的中立場與應屆歐霸盟主阿特蘭大爭冠。

飛燕諾荷超盃先聲奪人

飛燕諾昨於荷蘭超級盃與燕豪芬上演進攻大戰，雙方分別有兩名鋒將辛迪亞高基文尼斯及盧克迪莊藉12碼梅開二度，連同各自兩隊友各建一功，90分鐘踢成4：4，隨即以互射12碼分勝負。結果飛燕諾4輪操刀皆中鵠，反觀敵軍有古斯迪爾及約翰巴卡約高射失，最終飛燕諾在極刑階段贏4：2封王，報卻上屆一敗之仇。

干拿加歷查料簽馬體會5年

多間英國傳媒報道，車路士已同意馬德里體育會就英格蘭國腳中場干拿加歷查的3400萬鎊（約3.38億港元）報價，加歷查昨已飛抵馬德里進行體檢，料與該西甲球會簽約5年。至於今夏約滿意甲球會費倫天拿的意大利前國腳中場邦拿雲度拉，昨落實加盟沙特阿拉伯球會艾沙比。