明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

馬體會抵港 送簽名球衣償基沙文缺席

【明報專訊】西甲勁旅馬德里體育會昨午抵港，將於明晚8時在香港大球場友賽港超班霸傑志。對於球星基沙文等未有隨隊，傑志會長伍健認為馬體會訪港陣容已有誠意，對方亦捐出約100萬港元支持香港青訓工作。馬體會今早將派5名球員到石門傑志中心與港超球隊U14球員交流，傍晚6時半全隊在大球場參與公開操練。

馬體會訪港25人大軍的旅巴昨午1時抵達下榻的香港君悅酒店，獲數十名中港台球迷專程在酒店外守候索取簽名合照。祖奧菲歷斯及艾斯派古達為首的球星表現親民，即走向球迷群簽名合照近10分鐘。

上月中分別征戰歐洲國家盃及美洲國家盃的基沙文、奧比歷及迪保羅都未有隨隊，這支西甲球會特意在微博發布基沙文的短片解釋，稱非常想來港會面球迷，但歸隊體檢後需接受隊醫安排的特別訓練以恢復狀態，非常遺憾缺席訪港行，而馬體會將準備3件基沙文親筆簽名球衣，在購買這場友賽門票中抽選送贈給3名幸運兒。

指定出席球星未過半 伍健：我無投訴

伍健透露今年初與馬體會磋商時要求有10名球星必須隨隊訪港，最終基沙文在內6人未能到訪，當中艾華路莫拉達等3人已離隊，馬體會亦出示醫療報告以證基沙文及奧比歷未適宜比賽，迪保羅則在球會合約列明容許大賽後放假，「馬體會現在來港的陣容亦好勁，菲歷斯和新加盟的阿歷山大蘇洛夫都是好突出的球員，10多名國腳很多香港球迷都識，大家要睇馬體會誠意，我無投訴」。伍健透露已售出1.7萬張門票，即約近五成門票。

此外，這仗部分門票收益將撥捐「港超聯賽會青年發展基金」，馬體會將捐出100萬港元予支持香港足球青訓，包括將籌辦的港超U22聯賽。

艾斯派古達初臨香港 喜獲球迷熱情歡迎

馬體會昨由主帥施蒙尼與艾斯派古達出席賽前記者會，施蒙尼期望友賽有助備戰新一季，「我們踢了3場友賽，球員狀態漸入佳境」。車路士前隊長艾斯派古達稱今次是他首次來港，很高興受到球迷熱情歡迎。

上 / 下一篇新聞