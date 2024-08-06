馬體會抵港 送簽名球衣償基沙文缺席

馬體會訪港25人大軍的旅巴昨午1時抵達下榻的香港君悅酒店，獲數十名中港台球迷專程在酒店外守候索取簽名合照。祖奧菲歷斯及艾斯派古達為首的球星表現親民，即走向球迷群簽名合照近10分鐘。

上月中分別征戰歐洲國家盃及美洲國家盃的基沙文、奧比歷及迪保羅都未有隨隊，這支西甲球會特意在微博發布基沙文的短片解釋，稱非常想來港會面球迷，但歸隊體檢後需接受隊醫安排的特別訓練以恢復狀態，非常遺憾缺席訪港行，而馬體會將準備3件基沙文親筆簽名球衣，在購買這場友賽門票中抽選送贈給3名幸運兒。

指定出席球星未過半 伍健：我無投訴

伍健透露今年初與馬體會磋商時要求有10名球星必須隨隊訪港，最終基沙文在內6人未能到訪，當中艾華路莫拉達等3人已離隊，馬體會亦出示醫療報告以證基沙文及奧比歷未適宜比賽，迪保羅則在球會合約列明容許大賽後放假，「馬體會現在來港的陣容亦好勁，菲歷斯和新加盟的阿歷山大蘇洛夫都是好突出的球員，10多名國腳很多香港球迷都識，大家要睇馬體會誠意，我無投訴」。伍健透露已售出1.7萬張門票，即約近五成門票。

此外，這仗部分門票收益將撥捐「港超聯賽會青年發展基金」，馬體會將捐出100萬港元予支持香港足球青訓，包括將籌辦的港超U22聯賽。

艾斯派古達初臨香港 喜獲球迷熱情歡迎

馬體會昨由主帥施蒙尼與艾斯派古達出席賽前記者會，施蒙尼期望友賽有助備戰新一季，「我們踢了3場友賽，球員狀態漸入佳境」。車路士前隊長艾斯派古達稱今次是他首次來港，很高興受到球迷熱情歡迎。