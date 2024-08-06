德國三鐵混合接力奪金 比利時女將疑塞納河致病退賽

譚柏利賽前入院 信趕及爭衛冕

據比利時傳媒報道，米歇爾是因為受塞納河水中的大腸桿菌感染而病倒。雖然比利時奧委會的聲明中未有證實消息真偽，亦未有公開米歇爾的詳細病况，只是表明「經運動員及工作人員詳細商討後，最終決定退出賽事」，但聲明也指出「期望未來奧運三項鐵人賽事能汲取這次教訓」，或指是次主辦方的比賽場地安排未如理想。

至於混合接力決賽戰况方面，德國憑蓮迪雯在最後的跑步項目發力，收復一度落後多達12秒劣勢，以總成績1小時25分39秒率先衝線。緊隨其後的美國及英國選手，則由於同時在1小時25分40秒完成賽事，要靠影相決定排名。最終賽會經審核後，確認美國贏得銀牌，英國則僅以些微之差屈居季席。

另一方面，上屆東京奧運勇奪男子跳高金牌的意大利選手譚柏利，日前在社交媒體上載他在醫院臥床的照片。譚柏利指自己「後背突然劇痛」，經檢查後可能是腎石作怪。不過他已表明無論屆時狀態如何，「我都會在星期三到達巴黎賽場出戰初賽」，力爭衛冕。